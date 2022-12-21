ua ru
Ср, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия и Иран строят торговый маршрут в обход санкций, - Bloomberg

Новина українською →
Россия, Иран, Среда 21 декабря 2022 20:17
Россия и Иран строят торговый маршрут в обход санкций, - Bloomberg Фото: президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Ибрагим Райси (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый маршрут на 3 тысячи километров восточного края Европы к Индийскому океану, который позволит им меньше зависеть от иностранных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает издание, обе страны тратят миллиарды долларов на ускорение доставки грузов по рекам и железным дорогам, соединенными Каспийским морем. Данные отслеживания судов, собранные Bloomberg, показывают, что десятки российских и иранских судов, включая некоторые, находящиеся под санкциями, уже курсируют по этому маршруту.

Отмечено, что цель РФ и Ирана - защитить коммерческие связи от вмешательства Запада и наладить новые связи с быстро растущими гигантскими экономиками Азии.

Этот торговый коридор позволит России и Ирану сократить существующие маршруты на тысячи километров.

Россия и Иран строят торговый маршрут в обход санкций, - Bloomberg

Как отмечает эксперт Международного института стратегических исследований Марина Шагина, Россия и Иран инвестируют до 25 млрд долларов во внутренний торговый коридор, чтобы облегчить движение товаров, которое страны Запада хотят остановить.

"Две страны играют в кошки-мышки. Они изучают все лазейки для перевозки запрещенных продуктов и оружия", - подчеркнула она.

Представитель администрации Байдена в Иране Роберт Малли отмечает, что любой новый торговый коридор требует пристального внимания в рамках попыток прекратить поставки оружия между странами.

Отмечено, что кроме торговли оружием между странами для нового транзитного маршрута существует ряд экономических причин. В частности, суда, курсирующие по рекам Дон и Волга, традиционно торгуют энергоносителями и сельскохозяйственными товарами. При этом Иран является третьим по величине импортером российского зерна, но его доля может возрасти еще больше.

Страны объявили о ряде новых торговых соглашений, охватывающих такие товары как турбины, полимеры, медицинские препараты и автомобильные запчасти. Также РФ поставляет ядерное топливо и компоненты для иранского реактора в Бушере.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Россия планирует предоставить Ирану передовые военные компоненты в обмен на беспилотники.

Также ранее мы писали, что российские оккупанты получили от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed-136. Они уже использовали их для ударов по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Иран
NEWS
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
DAILY
Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление