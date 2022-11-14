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В Иране вынесли первый смертный приговор участнику протестов

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Иран, Понедельник 14 ноября 2022 02:53
В Иране вынесли первый смертный приговор участнику протестов Фото: В Иране вынесли первый смертный приговор участнику протестов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Суд в Тегеране приговорил к смертной казни одного из участников протестов, начавшихся в стране после смерти 22-летней Махсы Амини. Это наказание стало первым подобным приговором, вынесенным участникам демонстраций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Детали, позволяющие определить личность или пол осужденного, на портале не приводятся, но указывается, что он был признан виновным в поджоге правительственного здания, нарушении общественного порядка, а также "создании угрозы национальной безопасности". Кроме того, его обвинили в "коррупции" и "мохаребе" - "войне против Бога".

Последнее квалифицируется иранским законодательством как особо тяжкое преступление и может караться смертной казнью даже без сопутствующих обвинений.

Одновременно с этим на другом заседании суда в Тегеране к различным срокам лишения свободы были приговорены еще пять протестующих - их обвиняли в "сговоре с целью совершения преступлений против национальной безопасности" и "нарушении общественного порядка".

Подсудимых приговорили к срокам от пяти до десяти лет тюрьмы, у них есть право подать апелляцию.

Протесты в Иране

Иран охватили масштабные протесты после смерти девушки, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба. Во время акций, как сообщают местные СМИ, погибли 318 человек, в том числе 49 несовершеннолетних.

При этом верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил США и Израиль в организации протестов.

Демонстрации в этой стране продолжаются по сей день. Они проходят во многих городах, от Тегерана до центрального города Йезд.

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