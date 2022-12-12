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В Иране провели вторую казнь, связанную с антиправительственными протестами

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Тегеран, Понедельник 12 декабря 2022 12:02
В Иране провели вторую казнь, связанную с антиправительственными протестами Фото: в Иране провели вторую казнь, связанную с антиправительственными протестами (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Иране через повешение публично казнили второго участника антиправительственных протестов. Его обвинили в убийстве двух сотрудников сил безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Маджид Реза Рахнавард был публично повешен сегодня утром в (священном шиитском городе) Мешахде… он был приговорен к смертной казни за "ведение войны против Бога" после того, как зарезал двух сотрудников сил безопасности", - пишет издание со ссылкой на местные СМИ.

По некоторым данным, гражданский убил двух членов добровольческого отряда "Басидж" и ранил еще четырех человек.

По словам активистов, силовики позвонили семье Рахнаварда в 7 утра (по местному времени) и сказали, что казнили их ребенка и похоронили его на одном из кладбищ.

Напомним, на прошлой неделе в Иране казнили первого протестующего за якобы ранение офицера военизированных формирований в ходе массовых демонстраций.

Как известно, парламент Иран призвал судебную власть "сурово наказать" всех задержанных граждан, которые участвовали в антиправительственных протестах. Законодатели назвали протестующих "muharib", что в шариат означает "враг Бога" и карается смертной казнью.

Уже через неделю после призывов депутатов суд в Тегеране приговорили к смертной казни одного из участников протестов, начавшихся в стране после смерти 22-летней Махсы Амини.

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