Иран вышел на протесты против полиции. Что стало причиной
Иран охватили протесты после смерти девушки, задержанной полиция за неправильное ношение хиджаба. Люди выходят на митинги, устраивают поджоги, срывают портреты лидеров страны. Женщины отрезают волосы и отказываются соблюдать традиционный дресс-код. В результате стычек с силовиками есть погибшие.
РБК-Украина собрало все что известно о ситуации в Иране на данный момент.
Причина протестов
Масштабные митинги начались в Иране в прошлую субботу - в день похорон 22-х летней студентки Махсы Амини из провинции Курдистан.
13 сентября девушка приехала в Тегеран со своей семьей и возле станции метро ее задержала полиция морали за нарушение закона о соблюдении дресс-кода. Якобы она неправильно носила хиджаб - платок не полностью закрывал ее волосы.
Спустя несколько дней Амини скончалась в больнице. В полиции заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ. Как сообщает ВВС по свидетельствам очевидцев, девушку избили во время задержания, после чего она впала в кому.
Фото: Махса Амини в больнице после задержания (twitter.com/AlinejadMasih)
Родители Махсы Амини заявили, что у их дочери не было никаких проблем со здоровьем. Они обвинили правоохранителей в удалении части записей с камер видеонаблюдения и сообщили, что на теле девушки были синяки.
На похоронах погибшей в ее родном городе Сакез люди выступили с требованием справедливого расследования случившегося, но прозвучали и антиправительственные лозунги.
The brave Iranian people in the streets chanting Death To The Dictator. pic.twitter.com/V3gzkGMHHb— Asaad Sam Hanna (@AsaadHannaa) September 19, 2022
Демонстранты скандировали "Смерть диктатору", имея в виду верховного и религиозного лидера Ирана Али Хаменеи, бросали камни в плакаты с его портретом, разбивали окна и поджигали мусорные баки. Для разгона акции силовики применили слезоточивый газ.
Women of Iran-Saghez removed their headscarves in protest against the murder of Mahsa Amini 22 Yr old woman by hijab police and chanting:— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) September 17, 2022
death to dictator!
Removing hijab is a punishable crime in Iran. We call on women and men around the world to show solidarity. #مهسا_امینی pic.twitter.com/ActEYqOr1Q
Ситуация в Иране обостряется
В последующие три дня протесты разгорелись в большей части страны (в 16 из 31 провинций). В столице на улицах собрались тысячи людей. Общественные организации призвали к национальному страйку.
Gunshots are heard in this video of Tehran’s Valiasr Street. #IranProtests pic.twitter.com/K2XP7TMS8z— Iran International English (@IranIntl_En) September 20, 2022
В знак солидарности с погибшей иранские женщины срывали и сжигали свои хиджабы, отрезали волосы.
#Iran: a woman sits on a utility box and cuts her hair in Kerman to protest #MahsaAmini’s murder. Protesters chant, “Death to the dictator.”— Emily Schrader - אמילי שריידר (@emilykschrader) September 20, 2022
pic.twitter.com/wRIzxHZPcK
Вечером 20 сентября масштабные митинги вышли из под контроля правоохранителей. В городах страны начались поджоги и уличные бои. Протестующие срывали портреты религиозных лидеров из правительственных построек.
ICYMI: Iranian protesters took over the municipality of Sari, the capital of Mazandaran province, and took down photos of Supreme Leader Ali Khamenei and his predecessor Khomeini on Tuesday. #IranProtests#Mahsa_Amini pic.twitter.com/p39kTAiz1P— Iran International English (@IranIntl_En) September 20, 2022
Пытаясь подавить беспорядки, полицейские использовали водометы, дубинки и открыли огонь по протестующим.
Правозащитные организации сообщают о 5 погибших и десятках раненых, в их числе 10-летний ребенок.
Фото: задержанные во время протестов (twitter.com/Aaashbar)
Кроме того, во время протестов в Иране начались проблемы с интернетом. После появления сообщений о смерти Махсы Амини пользователи жаловались, что не могут войти в соцсети и пользоваться мессенджерами.
Позиция власти
Официальные лица Ирана отрицают причастность правоохранителей к смерти девушки. По заявлению начальника полиции Тегерана, обвинения в жестоком обращении с задержанной являются "абсолютной ложью", а причиной смерти стала остановка сердца.
В государственных СМИ объявили, что власти начали расследование для установления причины инцидента. Президент Ирана Эбрагим Раиси поговорил с семьей Амини и пообещал провести полное расследование. При этом правозащитники сомневаются в объективности такого расследования.
В то же время губернатор Тегерана Мохсен Мансури обвинил организации протестов иностранных врагов. Согласно его заявлению, "в проблемах Тегерана отчетливо видны следы вмешательства некоторых посольств и иностранных служб".
Жесткие правила в Иране
Ношение хиджаба обязательно для всех женщин в Иране после Исламской революции 1979 года, когда к власти пришел режим аятоллы Рухоллы Хомейни (нынешний руководитель Ирана Али Хаменеи является его ближайшим соратником).
С тех пор гражданки страны в общественных местах должны покрывать волосы и носить свободную одежду, которая скрывает фигуру.
В последние годы в Иране регулярно проходят выступления против этих правил. Но специальный отдел полиции строго следит за соблюдением консервативного дресс-кода и задерживает женщин за его нарушение.
Фото: иранские женщины протестуют против ношения хиджаба (twitter.com/AlinejadMasih)
Каждый протест вызывает новые ограничения властей:
- в августе 2022 президент Ирана подписал закон, по которому за публикацию фото без хиджаба женщина может быть оштрафована, уволена с госслужбы или ограничена в правах на срок от 6 месяцев.
- иранкам запретили входить в государственные учреждения, банки или ездить в общественном транспорте без головного убора.
- власти собираются использовать технологию распознавания лиц для идентификации прохожих в слишком откровенной одежде.
Общественные и правозащитные организации неоднократно призывали к закрытию полиции морали и соблюдению прав женщин в Иране.