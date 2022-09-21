ua ru
Ср, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Иран вышел на протесты против полиции. Что стало причиной

Новина українською →
Иран, Среда 21 сентября 2022 17:05
Иран вышел на протесты против полиции. Что стало причиной Фото: беспорядки в Иране (twitter.com/AJEnglish)
Автор: Анна Березина

Иран охватили протесты после смерти девушки, задержанной полиция за неправильное ношение хиджаба. Люди выходят на митинги, устраивают поджоги, срывают портреты лидеров страны. Женщины отрезают волосы и отказываются соблюдать традиционный дресс-код. В результате стычек с силовиками есть погибшие.

РБК-Украина собрало все что известно о ситуации в Иране на данный момент.

Причина протестов

Масштабные митинги начались в Иране в прошлую субботу - в день похорон 22-х летней студентки Махсы Амини из провинции Курдистан.

13 сентября девушка приехала в Тегеран со своей семьей и возле станции метро ее задержала полиция морали за нарушение закона о соблюдении дресс-кода. Якобы она неправильно носила хиджаб - платок не полностью закрывал ее волосы.

Спустя несколько дней Амини скончалась в больнице. В полиции заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ. Как сообщает ВВС по свидетельствам очевидцев, девушку избили во время задержания, после чего она впала в кому.

Иран вышел на протесты против полиции. Что стало причинойФото: Махса Амини в больнице после задержания (twitter.com/AlinejadMasih)

Родители Махсы Амини заявили, что у их дочери не было никаких проблем со здоровьем. Они обвинили правоохранителей в удалении части записей с камер видеонаблюдения и сообщили, что на теле девушки были синяки.

На похоронах погибшей в ее родном городе Сакез люди выступили с требованием справедливого расследования случившегося, но прозвучали и антиправительственные лозунги.

Демонстранты скандировали "Смерть диктатору", имея в виду верховного и религиозного лидера Ирана Али Хаменеи, бросали камни в плакаты с его портретом, разбивали окна и поджигали мусорные баки. Для разгона акции силовики применили слезоточивый газ.

Ситуация в Иране обостряется

В последующие три дня протесты разгорелись в большей части страны (в 16 из 31 провинций). В столице на улицах собрались тысячи людей. Общественные организации призвали к национальному страйку.

В знак солидарности с погибшей иранские женщины срывали и сжигали свои хиджабы, отрезали волосы.

Вечером 20 сентября масштабные митинги вышли из под контроля правоохранителей. В городах страны начались поджоги и уличные бои. Протестующие срывали портреты религиозных лидеров из правительственных построек.

Пытаясь подавить беспорядки, полицейские использовали водометы, дубинки и открыли огонь по протестующим.

Правозащитные организации сообщают о 5 погибших и десятках раненых, в их числе 10-летний ребенок.

Иран вышел на протесты против полиции. Что стало причинойФото: задержанные во время протестов (twitter.com/Aaashbar)

Кроме того, во время протестов в Иране начались проблемы с интернетом. После появления сообщений о смерти Махсы Амини пользователи жаловались, что не могут войти в соцсети и пользоваться мессенджерами.

Позиция власти

Официальные лица Ирана отрицают причастность правоохранителей к смерти девушки. По заявлению начальника полиции Тегерана, обвинения в жестоком обращении с задержанной являются "абсолютной ложью", а причиной смерти стала остановка сердца.

В государственных СМИ объявили, что власти начали расследование для установления причины инцидента. Президент Ирана Эбрагим Раиси поговорил с семьей Амини и пообещал провести полное расследование. При этом правозащитники сомневаются в объективности такого расследования.

В то же время губернатор Тегерана Мохсен Мансури обвинил организации протестов иностранных врагов. Согласно его заявлению, "в проблемах Тегерана отчетливо видны следы вмешательства некоторых посольств и иностранных служб".

Жесткие правила в Иране

Ношение хиджаба обязательно для всех женщин в Иране после Исламской революции 1979 года, когда к власти пришел режим аятоллы Рухоллы Хомейни (нынешний руководитель Ирана Али Хаменеи является его ближайшим соратником).

С тех пор гражданки страны в общественных местах должны покрывать волосы и носить свободную одежду, которая скрывает фигуру.

В последние годы в Иране регулярно проходят выступления против этих правил. Но специальный отдел полиции строго следит за соблюдением консервативного дресс-кода и задерживает женщин за его нарушение.

Иран вышел на протесты против полиции. Что стало причинойФото: иранские женщины протестуют против ношения хиджаба (twitter.com/AlinejadMasih)

Каждый протест вызывает новые ограничения властей:

  • в августе 2022 президент Ирана подписал закон, по которому за публикацию фото без хиджаба женщина может быть оштрафована, уволена с госслужбы или ограничена в правах на срок от 6 месяцев.
  • иранкам запретили входить в государственные учреждения, банки или ездить в общественном транспорте без головного убора.
  • власти собираются использовать технологию распознавания лиц для идентификации прохожих в слишком откровенной одежде.

Общественные и правозащитные организации неоднократно призывали к закрытию полиции морали и соблюдению прав женщин в Иране.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России