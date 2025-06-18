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Почти весь Иран остался без интернета

Иран, Среда 18 июня 2025 19:26
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Почти весь Иран остался без интернета Фото: почти весь Иран остался без интернета (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Иране в среду, 18 июня, практически полностью исчез доступ к интернету. Трафик сократился примерно до 3% стандартного потребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные организации NetBlocks, которая занимается мониторингом свободы интернета в мире.

"Данные сети в режиме реального времени показывают, что Иран сейчас находится в разгаре почти полного национального отключения интернета. Инцидент следует за серией предыдущих частичных перебоев и происходит на фоне эскалации военной напряженности с Израилем после нескольких дней ракетных ударов в обе стороны", - сообщила NetBlocks.

Почти весь Иран остался без интернета

Отмечается, что доступа в сеть подавляющего большинства иранцев нет примерно с 17:30 по местному времени. Трафик сократился примерно до 3% стандартного потребления.

Причины отключения интернета пока неизвестны.

Война Израиля и Ирана

Напомним, 13 июня Израиль начал военную операцию под названием "Львиный народ", нанеся удары по объектам военной и ядерной инфраструктуры Ирана. В результате атаки погибли десятки высокопоставленных офицеров и специалистов, причастных к развитию ядерной программы Тегерана.

После этого между Израилем и Ираном ежедневно продолжаются взаимные обстрелы.

За весь период операции Израиль нанес по Ирану примерно 250 ударов по 720 целям.

В то же время министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Иран имеет "стратегический план" уничтожения его государства.

Сегодня министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что армия Израиля уничтожила штаб-квартиру внутренней безопасности Ирана, что является главным репрессивным оружием иранского диктатора.

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