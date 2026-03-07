В Иране после "назначения" сына Хаменеи изберут верховного лидера

В Иране, несмотря на сообщения о том, что сына погибшего Али Хаменеи, Моджтаба, избрали новым Верховным лидером, собираются провести еще одни выборы.
Иранская ассамблея экспертов планирует собраться в ближайшее время, чтобы избрать нового лидера страны. Ассамблея состоит из 88 членов, и именно они решают, кто сможет взять власть в стране.
Аятолла Али Хаменеи был ликвидирован в первый день операции США и Израиля, поэтому Иран оказался "обезглавленным". Между тем, именно Верховный лидер Ирана имеет последнее слово во всех государственных вопросах, поскольку имеет политическую и религиозную власть.
Сейчас Ираном временно руководит триумвират - президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голамхоссейн Мохсени Эджеи и глава Басидж, добровольческого военизированного формирования - Алиреза Арафи.
Интересно, что оппозиционные СМИ Ирана писали, что в Иране новым верховным лидером после гибели Али Хаменеи станет его сын Моджтаба Хаменеи. Мол, ассамблея уже приняла это решение, а на членов активно давил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Мы подробнее писали о возможных последствиях такого "избрания".
Напомним, многолетний лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате удара израильских военных. Операцию, по данным источников, провели силы Армия обороны Израиля. После его смерти в стране начался процесс передачи власти.
При этом президент США Дональд Трамп анонсировал, что Вашингтон хочет вмешаться в процесс избрания нового руководства Ирана. Он пояснил, что сын Али Хаменеи - Моджтаба - не устраивает Вашингтон.
По словам Трампа, у него есть три кандидата на роль руководителя страны. Но он их до сих пор не озвучивает. При этом отметил, что худшим сценарием для Ирана был бы приход к власти такого же плохого человека, как и нынешний режим.