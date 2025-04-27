В Иране назвали вероятную причину мощного взрыва в порту, количество жертв возросло

По последним данным, данный взрыв, произошедший вчера в субботу 26 апреля в крупнейшем порту Ирана Бандар-Аббас, унес жизни по меньшей мере 14 человек и ранил более 700.

Представитель иранской организации по урегулированию кризисных ситуаций Хоссейн Зафари назвал причиной взрыва плохое хранение химикатов в контейнерах в Шахид Раджаи.

"Причиной взрыва стали химикаты внутри контейнеров". - цитирует его слова иранское информационное агентство ILNA.

Также Зафари рассказал, что "ранее генеральный директор управления кризисными ситуациями предупреждал этот порт во время своих визитов, и указывал на возможность опасности".

Вместе с тем представитель иранского правительства сказал, что хотя химические вещества, вероятно, вызвали взрыв, точную причину установить пока невозможно.

Иранский президент Масуд Пезешкиан распорядился расследовать инцидент, и направил на место своего министра внутренних дел. Как заявил глава ВМС страны, усилия по ликвидации последствий - в частности по тушению пожара и предотвращению его распространения на другие районы - до сих пор продолжаются.

По данным государственных СМИ Ирана, расположенный вблизи стратегического Хормозского пролива порт Шахид Раджаи является крупнейшим контейнерным центром страны, куда перевозится большинство контейнерных грузов.

Также сообщается, что в результате взрыва были разбиты окна в радиусе нескольких километров, сам взрыв был слышен на острове Кешм (в 26 километрах к югу от порта).

Ранее государственное телевидение Ирана сообщило, что ненадлежащее обращение с легковоспламеняющимися материалами было "фактором, способствовавшим" взрыву в порту.

Мощный взрыв потряс порт Шахид Раджаи в Бандар-Аббасе, на юге #Ирана.



Жители сообщили, что взрыв сотряс землю и был слышен в близлежащих городах. Причины и жертвы остаются неясными.



Глава кризисного управления провинции Хормозган сообщил: "Сильный взрыв... pic.twitter.com/Li9wVRMYov - Eagle Eye (@zarrar_11PK) 26 апреля 2025 года

При этом представитель местного кризисного управления сообщил иранскому государственному телевидению, что взрыв произошел после взрыва нескольких контейнеров, которые хранились в порту.

Пока работники службы помощи пытались потушить пожары, таможенники порта сообщили, что грузовики эвакуировали из этого района, а контейнерная площадка, где произошел взрыв, вероятно, содержала "опасные грузы и химикаты".

Также указывается, что деятельность в порту была приостановлена после взрыва.