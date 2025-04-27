В Иране назвали вероятную причину мощного взрыва в порту, количество жертв возросло

В Иране увеличилось количество погибших в результате сильного взрыва в порту Бандар-Аббас уже до 14 человек. Причиной трагедии, вероятно, произошел взрыв химических материалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По последним данным, данный взрыв, произошедший вчера в субботу 26 апреля в крупнейшем порту Ирана Бандар-Аббас, унес жизни по меньшей мере 14 человек и ранил более 700.
Представитель иранской организации по урегулированию кризисных ситуаций Хоссейн Зафари назвал причиной взрыва плохое хранение химикатов в контейнерах в Шахид Раджаи.
"Причиной взрыва стали химикаты внутри контейнеров". - цитирует его слова иранское информационное агентство ILNA.
Также Зафари рассказал, что "ранее генеральный директор управления кризисными ситуациями предупреждал этот порт во время своих визитов, и указывал на возможность опасности".
Вместе с тем представитель иранского правительства сказал, что хотя химические вещества, вероятно, вызвали взрыв, точную причину установить пока невозможно.
Иранский президент Масуд Пезешкиан распорядился расследовать инцидент, и направил на место своего министра внутренних дел. Как заявил глава ВМС страны, усилия по ликвидации последствий - в частности по тушению пожара и предотвращению его распространения на другие районы - до сих пор продолжаются.
По данным государственных СМИ Ирана, расположенный вблизи стратегического Хормозского пролива порт Шахид Раджаи является крупнейшим контейнерным центром страны, куда перевозится большинство контейнерных грузов.
Также сообщается, что в результате взрыва были разбиты окна в радиусе нескольких километров, сам взрыв был слышен на острове Кешм (в 26 километрах к югу от порта).
Ранее государственное телевидение Ирана сообщило, что ненадлежащее обращение с легковоспламеняющимися материалами было "фактором, способствовавшим" взрыву в порту.
Мощный взрыв потряс порт Шахид Раджаи в Бандар-Аббасе, на юге #Ирана.- Eagle Eye (@zarrar_11PK) 26 апреля 2025 года
Жители сообщили, что взрыв сотряс землю и был слышен в близлежащих городах. Причины и жертвы остаются неясными.
Глава кризисного управления провинции Хормозган сообщил: "Сильный взрыв... pic.twitter.com/Li9wVRMYov
При этом представитель местного кризисного управления сообщил иранскому государственному телевидению, что взрыв произошел после взрыва нескольких контейнеров, которые хранились в порту.
Пока работники службы помощи пытались потушить пожары, таможенники порта сообщили, что грузовики эвакуировали из этого района, а контейнерная площадка, где произошел взрыв, вероятно, содержала "опасные грузы и химикаты".
Также указывается, что деятельность в порту была приостановлена после взрыва.
Напомним, 26 апреля в порту на юге Ирана произошел мощный взрыв - эпицентром стало административное здание возле пирса в порту Шахид Раджаи.
Сначала СМИ писали о 516 пострадавших и 4 погибших. Однако количество жертв и раненых росло в течение дня. Так, вечером в субботу согласно данным, обнародованным министром внутренних дел Ирана Эскандаром Момени, количество погибших в результате взрыва возросло до 8, а еще почти 750 получили ранения.
Также сообщалось, что в последние часы пожар усилился, а огонь распространился на близлежащие грузовые контейнеры.
Подробнее о мощном взрыве в порту Ирана читайте в материале РБК-Украина.
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