RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Иране назвали вероятную причину мощного взрыва в порту, количество жертв возросло

Фото: пожар после взрыва в иранском порту Бандар-Аббас (x.com/MarioNawfal)
Автор: Владимир Костырин

В Иране увеличилось количество погибших в результате сильного взрыва в порту Бандар-Аббас уже до 14 человек. Причиной трагедии, вероятно, произошел взрыв химических материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По последним данным, данный взрыв, произошедший вчера в субботу 26 апреля в крупнейшем порту Ирана Бандар-Аббас, унес жизни по меньшей мере 14 человек и ранил более 700.

Представитель иранской организации по урегулированию кризисных ситуаций Хоссейн Зафари назвал причиной взрыва плохое хранение химикатов в контейнерах в Шахид Раджаи.

"Причиной взрыва стали химикаты внутри контейнеров". - цитирует его слова иранское информационное агентство ILNA.

Также Зафари рассказал, что "ранее генеральный директор управления кризисными ситуациями предупреждал этот порт во время своих визитов, и указывал на возможность опасности".

Вместе с тем представитель иранского правительства сказал, что хотя химические вещества, вероятно, вызвали взрыв, точную причину установить пока невозможно.

Иранский президент Масуд Пезешкиан распорядился расследовать инцидент, и направил на место своего министра внутренних дел. Как заявил глава ВМС страны, усилия по ликвидации последствий - в частности по тушению пожара и предотвращению его распространения на другие районы - до сих пор продолжаются.

По данным государственных СМИ Ирана, расположенный вблизи стратегического Хормозского пролива порт Шахид Раджаи является крупнейшим контейнерным центром страны, куда перевозится большинство контейнерных грузов.

Также сообщается, что в результате взрыва были разбиты окна в радиусе нескольких километров, сам взрыв был слышен на острове Кешм (в 26 километрах к югу от порта).

Ранее государственное телевидение Ирана сообщило, что ненадлежащее обращение с легковоспламеняющимися материалами было "фактором, способствовавшим" взрыву в порту.

При этом представитель местного кризисного управления сообщил иранскому государственному телевидению, что взрыв произошел после взрыва нескольких контейнеров, которые хранились в порту.

Пока работники службы помощи пытались потушить пожары, таможенники порта сообщили, что грузовики эвакуировали из этого района, а контейнерная площадка, где произошел взрыв, вероятно, содержала "опасные грузы и химикаты".

Также указывается, что деятельность в порту была приостановлена после взрыва.

Сильный взрыв в порту Ирана

Напомним, 26 апреля в порту на юге Ирана произошел мощный взрыв - эпицентром стало административное здание возле пирса в порту Шахид Раджаи.

Сначала СМИ писали о 516 пострадавших и 4 погибших. Однако количество жертв и раненых росло в течение дня. Так, вечером в субботу согласно данным, обнародованным министром внутренних дел Ирана Эскандаром Момени, количество погибших в результате взрыва возросло до 8, а еще почти 750 получили ранения.

Также сообщалось, что в последние часы пожар усилился, а огонь распространился на близлежащие грузовые контейнеры.

Подробнее о мощном взрыве в порту Ирана читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИранВзрыв