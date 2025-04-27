В Ірані назвали ймовірну причину потужного вибуху в порту, кількість жертв зросла

В Ірані збільшилася кількість загиблих внаслідок сильного вибуху в порту Бандар-Аббас вже до 14 людей. Причиною трагедії, ймовірно, стався вибух хімічних матеріалів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За останніми даними, даний вибух, що стався вчора у суботу 26 квітня в найбільшому порту Ірану Бандар-Аббас, забрав життя щонайменше 14 людей і поранив понад 700.
Речник іранської організації з врегулювання кризових ситуацій Хоссейн Зафарі назвав причиною вибуху погане зберігання хімікатів у контейнерах у Шахід Раджаі.
"Причиною вибуху стали хімікати всередині контейнерів". - цитує його слова іранське інформаційне агентство ILNA.
Також Зафарі розповів, що "раніше генеральний директор управління кризовими ситуаціями попереджав цей порт під час своїх візитів, і вказував на можливість небезпеки".
Разом з тим речник іранського уряду сказав, що хоча хімічні речовини, ймовірно, спричинили вибух, точну причину встановити наразі неможливо.
Іранський президент Масуд Пезешкіан розпорядився розслідувати інцидент, і направив на місце свого міністра внутрішніх справ. Як заявив глава ВМС країни, зусилля з ліквідації наслідків - зокрема з гасіння пожежі та запобігання її поширенню на інші райони - досі тривають.
За даними державних ЗМІ Ірану, розташований поблизу стратегічної Хормозської протоки порт Шахід Раджаі є найбільшим контейнерним центром країни, куди перевозиться більшість контейнерних вантажів.
Також повідомляється, що внаслідок вибуху були розбиті вікна в радіусі кількох кілометрів, сам вибух було чути на острові Кешм (за 26 кілометрів на південь від порту).
Раніше державне телебачення Ірану повідомило, що неналежне поводження з легкозаймистими матеріалами було "чинником, що сприяв" вибуху у порті.
При цьому представник місцевого кризового управління повідомив іранському державному телебаченню, що вибух стався після вибуху кількох контейнерів, які зберігалися в порту.
Поки працівники служби допомоги намагалися загасити пожежі, митники порту повідомили, що вантажівки евакуювали з цього району, а контейнерний майданчик, де стався вибух, ймовірно, містив "небезпечні вантажі та хімікати".
Також вказується, що діяльність у порту була припинена після вибуху.
Нагадаємо, 26 квітня у порту на півдні Ірану стався потужний вибух - епіцентром стала адміністративна будівля біля пірса у порту Шахід Раджаї.
Спочатку ЗМІ писали про 516 постраждалих та 4 загиблих. Проте кількість жертв по поранених зростала протягом дня. Так, ввечері у суботу згідно з даними, оприлюдненими міністром внутрішніх справ Ірану Ескандаром Момені, кількість загиблих у результаті вибуху зросла до 8, а ще майже 750 отримали поранення.
Також повідомлялося, що в останні години пожежа посилилась, а вогонь поширився на довколишні вантажні контейнери.
Детальніше про потужний вибух в порту Ірана читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.