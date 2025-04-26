Взрыв в Иране: из-за масштабного пожара уже 8 погибших, пострадавших почти 750

В порту Шахид Раджаи в Иране продолжается ликвидация последствий масштабного пожара. Количество пострадавших приближается к 750 людям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mehr News.

Согласно последним статистическим данным, обнародованным министром внутренних дел Ирана Эскандаром Момени, количество погибших в результате взрыва возросло до 8, а еще почти 750 получили ранения.

Министр внутренних дел рассказал, что по состоянию на сейчас 212 пострадавших получили помощь амбулаторно, а остальные были направлены в медицинские учреждения провинции, соседних городов и даже соседних провинций.

Известно, что в последние часы пожар усилился, а огонь распространился на близлежащие грузовые контейнеры.