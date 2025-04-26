Взрыв в порту на юге Ирана: пострадали более 400 человек
На юге Ирана в порту Шахид-Раджаи произошел мощный взрыв. Пострадали более 400 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mehr News.
В провинции Хормозган на юге Ирана в субботу днем произошел мощный взрыв, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.
Инцидент произошел около 12:30 по местному времени в порту Шахид Раджаи. На место происшествия оперативно прибыли группы быстрого реагирования.
По предварительным данным, взрыв произошел в административном здании. Источники сообщают, что причиной могла стать детонация топливного бака, однако официальная версия пока не подтверждена.
Из-за взрыва работа порта приостановлена, чтобы спасательные и силовые службы могли взять ситуацию под контроль.
UPDATE:- FlashFeed (@FlashFeed365) 26 апреля 2025 года
Порт Шахид Раджаи возле Бандар-Аббаса, на юго-западе Ирана, был местом крупного взрыва и пожара в 2019 году, во время которого погиб по меньшей мере один спасатель.
В 2020 году все судоходство в порту было остановлено на несколько часов после того, как компьютеры порта вышли из строя. pic.twitter.com/QNif4C7lYe
По последней информации СМИ, в результате взрыва пострадали по меньшей мере 406 человек. Кадры с места инцидента демонстрируют серьезные разрушения зданий и техники.
Точное количество погибших и характер травм пострадавших пока выясняются.
Напомним, что сегодня, 26 апреля в порту на юге Ирана произошел мощный взрыв. Разрушено офисное здание.
Волна взрыва была настолько мощной, что разрушила офисное здание и повредила десятки автомобилей. Работа порта временно приостановлена для ликвидации последствий.
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