Либо сделка, либо вещи похуже: Трамп сделал новое заявление о переговорах с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном находятся на завершающей стадии, однако предупредил о возможных военных действиях в случае отсутствия соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Переговоры на финальном этапе
Дональд Трамп в среду, 20 мая, отметил, что процесс обсуждений с Тегераном близок к завершению. Он подчеркнул, что США готовы как к достижению соглашения, так и к дальнейшему усилению давления.
"Мы находимся на финальной стадии урегулирования ситуации с Ираном. Посмотрим, что будет дальше: либо договор, либо неприятные шаги, хотя надеюсь, что до этого не дойдет", — заявил он журналистам.
По словам Трампа, США не стремятся к эскалации, однако сохраняют возможность применения силы. Он добавил, что не спешит с решениями и предпочел бы избежать новых жертв.
Предупреждения со стороны Ирана
В Тегеране, в свою очередь, обвинили Вашингтон в подготовке возможного возобновления боевых действий и предупредили о жестком ответе в случае атак. В заявлениях иранской стороны звучат угрозы расширения конфликта за пределы региона.
Представители иранского руководства также заявили, что наблюдают признаки подготовки новых ударов со стороны США.
Дипломатические контакты и новые предложения
На фоне напряженности продолжаются посреднические усилия третьих стран. Сообщается, что в Тегеран прибыл министр внутренних дел Пакистана в рамках очередного дипломатического раунда.
Иран также передал США новое предложение по урегулированию, которое, по данным источников, во многом повторяет ранее отклоненные Вашингтоном условия, включая вопросы санкций, активов и региональной безопасности.
Обострение в регионе и энергетический фактор
Источник сообщает, что ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной, что уже отражается на мировых энергетических рынках. Отдельные страны сообщают о росте судоходной активности, однако уровень транзита все еще ниже довоенных показателей.
Эксперты отмечают, что колебания позиций США усиливают нестабильность нефтяного рынка и влияют на динамику цен.
Контекст конфликта
Reuters отмечает, что военные действия в регионе продолжаются с переменной интенсивностью. Стороны конфликта обмениваются ударами и обвинениями, при этом дипломатические попытки урегулирования пока не приводят к устойчивому результату.
Напоминаем, что Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения военного удара по Ирану, однако в последний момент отказался от этого решения после обращения со стороны ключевых арабских союзников. Лидеры стран региона выразили опасения, что эскалация может привести к масштабному конфликту и серьезному ущербу для экономики и критической инфраструктуры.
Отметим, что Иран представил перечень требований в рамках возможного мирного урегулирования с США, который включает широкий круг вопросов — от снятия санкционных ограничений до вывода американских военных сил из региона.