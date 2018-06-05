Иран намерен возобновить обогащение урана

Для обогащения урана также будет запущено производство центрифуг

Иран намерен сегодня, 5 июня, сообщить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о возобновлении обогащения урана. Об этом заявил представитель Организации по ядерной энергии Ирана Бехруза Камальванди, передает агентство ISNA.

Так, по словам Камальванди, будут увеличены мощности по производству гексафторида урана (UF6) и тетрафторида урана (UF4). Кроме того, будет запущено производство центрифуг для обогащения урана.

Отметим, представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) ранее заявлял, что Иран готов к тому, чтобы увеличить обогащение урана до 20% уровня в течение "максимум двух-трех дней".

Напомним, ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил требования Тегерана к странам Европы, при соблюдении которых Иран продолжит придерживаться условий ядерной сделки после выхода из нее Соединенных Штатов.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана.

Спустя 2 недели, 25 мая, в МАГАТЭ заявили, что Иран сохраняет свою ядерную программу в рамках ограничений, установленных ядерным соглашением 2015 года, несмотря на выход США из этого соглашения.