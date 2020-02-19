В Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавіру, - МОЗ

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У світі зареєстровано 75 199 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу

В Україні станом на 19 лютого не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров’я України.

Повідомляється, що в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

У світі зареєстровано 75 199 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2012- летальні. Одужало вже 14 675 осіб.

Нагадаємо, сьогодні вночі з Києва до китайського міста Ухань вилетів літак, який проведе евакуацію українців і громадян ще десяти країн у зв'язку з коронавірусом. Очікується, що літак повернеться в Київ 20 лютого в 8 ранку.

Раніше міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька повідомила, що відомство знайшло чотири місця, які є безпечними для евакуації до них громадян з китайського міста Ухань. З цих місць будуть обрані найбільш підходящі для евакуації.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що навколо приміщення, куди будуть ізольовані на 14-денний карантин евакуйовані громадяни України та іноземці з Уханя, буде створено подвійне кільце захисту.