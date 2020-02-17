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Новий китайський коронавірус менш смертельний за інші, - ВООЗ

Новини » Суспільство     17.02.2020 - 18:11
Новий китайський коронавірус менш смертельний за інші, - ВООЗ
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Понад 80% пацієнтів мають легку форму зараження коронавірусом та видужають

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляє, що новий китайський коронавірус Covid19 менш смертельний за інші. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організації у Twitter.

Як зазначають у ВООЗ, понад 80% пацієнтів мають легку форму зараження коронавірусом та видужають.

"Також виявляється, що Covid19 не такий смертельний, як інші коронавіруси, включаючи ГРВІ та МЕРС. Понад 80% пацієнтів мають легкийCovid19 та видужають. Приблизно в 14% випадків вірус викликає важкі захворювання, включаючи пневмонію та задишку", - йдеться у повідомленні.

При цьому в організації додали, що лише 5% пацієнтів мають критичні захворювання.

"І близько 5% пацієнтів мають критичні захворювання в т.ч. дихальна недостатність, септичний шок та поліорганна недостатність", - додали у ВООЗ.

Нагадаємо, ВООЗ повідомила, що за даними на понеділок, 17 лютого, кількість заражених коронавірусом за межами Китаю склало 694 людини у 25 країнах. При цьому в організації додали, що також було зафіксовано три смертельних випадків.

Крім того, адміністрація провінції Хубей, яка вважається епіцентром розповсюдження коронавіруса Covid-19, заборонила всім жителям регіону, включаючи селян, виходити з будинків.

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