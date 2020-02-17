ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Названі групи ризику, схильні до тяжкого захворювання коронавірусом

Новини » Суспільство     17.02.2020 - 18:32
Названі групи ризику, схильні до тяжкого захворювання коронавірусом
Ілюстративне фото (AFP)

За даними ВООЗ, ризик смерті від коронавіруса збільшується з віком

Старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус.

За його словами, ВООЗ отримала від Китаю нові дані, які допомогли краще зрозуміти віковий діапазон людей, схильних до інфікування коронавірусом, ступінь тяжкості захворювання та рівень смертності.

"У 2% випадків інфікування вірус є смертельним; ризик смерті збільшується, чим ви старші. Ми спостерігаємо порівняно небагато випадків серед дітей", - зазначив Гебрейесус.

Названі групи ризику, схильні до тяжкого захворювання коронавірусом

Втім, за словами глави ВООЗ, отриманих даних недостатньо, аби зрозуміти причини такої тенденції.

"Ці нові дані усувають деякі прогалини в нашому розумінні, але інші залишаються", - додав Гебрейесус.

Нагадаємо, у Китаї кількість померлих від коронавірусу COVID-19 досягла 1 770 осіб. Загалом підтверджено понад 70 тис. випадків зараження новим типом вірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що ВООЗ назвала COVID-19 менш смертельним, ніж коронавіруси MERS та SARS.

Новий китайський коронавірус менш смертельний за інші, - ВООЗ Кількість заражених коронавірусом за межами Китаю наближається до 700
Новини України ВООЗвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся