Названі групи ризику, схильні до тяжкого захворювання коронавірусом

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За даними ВООЗ, ризик смерті від коронавіруса збільшується з віком

Старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус.

За його словами, ВООЗ отримала від Китаю нові дані, які допомогли краще зрозуміти віковий діапазон людей, схильних до інфікування коронавірусом, ступінь тяжкості захворювання та рівень смертності.

"У 2% випадків інфікування вірус є смертельним; ризик смерті збільшується, чим ви старші. Ми спостерігаємо порівняно небагато випадків серед дітей", - зазначив Гебрейесус.

Втім, за словами глави ВООЗ, отриманих даних недостатньо, аби зрозуміти причини такої тенденції.

"Ці нові дані усувають деякі прогалини в нашому розумінні, але інші залишаються", - додав Гебрейесус.

Нагадаємо, у Китаї кількість померлих від коронавірусу COVID-19 досягла 1 770 осіб. Загалом підтверджено понад 70 тис. випадків зараження новим типом вірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що ВООЗ назвала COVID-19 менш смертельним, ніж коронавіруси MERS та SARS.