В Ірані на військовій базі стався потужний вибух

Фото: вибух в Ірані (pixabay)

Наразі військові і співробітники екстрених служб займаються гасінням пожежі

В Ірані в 30 км на південний схід від Тегерана стався потужний вибух на військовій базі. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, на військовому комплексі Парчін вибухнув резервуар з технічним газом, через що в небі з'явився яскравий спалах. Зазначається, що в цьому районі розташовані об’єкти міністерства оборони, у тому числі, дослідницькі центри, які пов’язані з ядерною програмою Ірану.

First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) June 25, 2020

Наразі на місце події прибули військові і співробітники екстрених служб, які займаються гасінням пожежі.

Нагадаємо, у східному Китаї на швидкісній трасі "Шеньян-Хайкоу" вибухнув автомобіль, який перевозив цистерну з пальним, внаслідок чого загинули 9 осіб.

Раніше автоцистерна з пальним вибухнула в північному сирійському місті Афрін, тоді загинуло більше десятка людей.

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Автор: Андрій Козловський