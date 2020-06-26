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В Ірані на військовій базі стався потужний вибух

Новини » Надзвичайні події     26.06.2020 - 10:25
В Ірані на військовій базі стався потужний вибух
Фото: вибух в Ірані (pixabay)

Наразі військові і співробітники екстрених служб займаються гасінням пожежі

В Ірані в 30 км на південний схід від Тегерана стався потужний вибух на військовій базі. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, на військовому комплексі Парчін вибухнув резервуар з технічним газом, через що в небі з'явився яскравий спалах. Зазначається, що в цьому районі розташовані об’єкти міністерства оборони, у тому числі, дослідницькі центри, які пов’язані з ядерною програмою Ірану.

Наразі на місце події прибули військові і співробітники екстрених служб, які займаються гасінням пожежі.

Нагадаємо, у східному Китаї на швидкісній трасі "Шеньян-Хайкоу" вибухнув автомобіль, який перевозив цистерну з пальним, внаслідок чого загинули 9 осіб.

Раніше автоцистерна з пальним вибухнула в північному сирійському місті Афрін, тоді загинуло більше десятка людей.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ІранВибух
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