ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На кораблі ВМС США стався вибух, є постраждалі

США, Неділя 12 липня 2020 23:24
На кораблі ВМС США стався вибух, є постраждалі
Фото: пожежа на кораблі USS Bonhomme Richard (twitter.com/CavasShips)
Автор: Надія Собенко

На кораблі USS Bonhomme Richard виникла пожежа, через яку стався вибух

На базі Військово-морських сил США в Сан-Дієго (штат Каліфорнія) на десантному кораблі USS Bonhomme Richard сталася пожежа. В результаті інциденту постраждали кілька моряків.

Про це повідомила пожежна служба Сан-Дієго.

Після того, як вогонь почав поширюватися по судну, прогримів вибух. Повідомляється про одного постраждалого.

Точні дані про кількість потерпілих не наводяться. Про загиблих інформація не надходили.

За словами представника військової бази, на момент пожежі на борту корабля знаходилися близько 200 моряків і офіцерів. Це набагато менше, ніж якби корабель перебував на бойовому чергуванні, повідомляє Associated Press.

Що стало причиною займання поки невідомо. Обставини НП з'ясовуються. Зараз проводиться гасіння вогню.

Зазначимо, Сан-Дієго - порт приписки Bonhomme Richard, і під час пожежі він проходив планове технічне обслуговування.

Корабель здатний розгорнути і посадити вертольоти, малі катери і транспортні засоби-амфібії.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року на військово-морській базі в Пенсаколі, штат Флорида, США сталася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула, ще сім людей отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що в результаті стрілянини на військово-морській базі загинули чотири людини.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Сполучені Штати АмерикипожежакорабльВМС США
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся