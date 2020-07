На кораблі ВМС США стався вибух, є постраждалі

На кораблі USS Bonhomme Richard виникла пожежа, через яку стався вибух

На базі Військово-морських сил США в Сан-Дієго (штат Каліфорнія) на десантному кораблі USS Bonhomme Richard сталася пожежа. В результаті інциденту постраждали кілька моряків.

Про це повідомила пожежна служба Сан-Дієго.

Після того, як вогонь почав поширюватися по судну, прогримів вибух. Повідомляється про одного постраждалого.

Точні дані про кількість потерпілих не наводяться. Про загиблих інформація не надходили.

За словами представника військової бази, на момент пожежі на борту корабля знаходилися близько 200 моряків і офіцерів. Це набагато менше, ніж якби корабель перебував на бойовому чергуванні, повідомляє Associated Press.

Що стало причиною займання поки невідомо. Обставини НП з'ясовуються. Зараз проводиться гасіння вогню.

Зазначимо, Сан-Дієго - порт приписки Bonhomme Richard, і під час пожежі він проходив планове технічне обслуговування.

Корабель здатний розгорнути і посадити вертольоти, малі катери і транспортні засоби-амфібії.

Explosion with at least one injury at the USS Bonhomme Richard. #shipfire pic.twitter.com/HooWIRcjU4