Франція, Німеччина і Великобританія звинуватили Іран в атаці на саудівські НПЗ

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Іран назвали відповідальним за атаки

Глави Франції, Німеччини та Великобританії назвали Іран відповідальним за атаки на інфраструктуру саудівської нафтової компанії Saudi Aramco. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву лідерів трьох країн за підсумками зустрічі на полях 74-й сесії Генеральній Асамблеї ООН.

Спільну заяву опублікували за результатами зустрічі президента Франції Емманюель Макрона, канцлера ФРН Ангели Меркель і прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

"Нам ясно, що відповідальність за цю атаку несе Іран. Іншого правдоподібного пояснення немає", - йдеться в тексті заяви.

Лідери трьох країн також відзначили, що підтримують поточні розслідування, в ході яких повинні бути встановлені всі деталі події.

Раніше повідомлялося, що на одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco сталася пожежа. Пізніше стало відомо, що НПЗ загорівся внаслідок атаки, яку провели з допомогою дронов.

Коментуючи напад безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії, держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Ірану в "безпрецедентній атаці" на світовий енергетичний ринок.