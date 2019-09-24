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Франція, Німеччина і Великобританія звинуватили Іран в атаці на саудівські НПЗ

Новини » Політика    24.09.2019 - 05:03
Франція, Німеччина і Великобританія звинуватили Іран в атаці на саудівські НПЗ
Ілюстративне фото (lukoil.ru)

Іран назвали відповідальним за атаки

Глави Франції, Німеччини та Великобританії назвали Іран відповідальним за атаки на інфраструктуру саудівської нафтової компанії Saudi Aramco. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву лідерів трьох країн за підсумками зустрічі на полях 74-й сесії Генеральній Асамблеї ООН.

Спільну заяву опублікували за результатами зустрічі президента Франції Емманюель Макрона, канцлера ФРН Ангели Меркель і прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

"Нам ясно, що відповідальність за цю атаку несе Іран. Іншого правдоподібного пояснення немає", - йдеться в тексті заяви.

Лідери трьох країн також відзначили, що підтримують поточні розслідування, в ході яких повинні бути встановлені всі деталі події.

Раніше повідомлялося, що на одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco сталася пожежа. Пізніше стало відомо, що НПЗ загорівся внаслідок атаки, яку провели з допомогою дронов.

Коментуючи напад безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії, держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Ірану в "безпрецедентній атаці" на світовий енергетичний ринок.

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