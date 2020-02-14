П'ять країн наполягають на передачі Іраном чорних скриньок літака МАУ у Францію

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/SZimpas)

Франція має необхідні технічні засоби для розшифровки даних бортових самописців

Влада Канади, України, Афганістану, Великобританії та Швеції наполягають на передачі Іраном чорних скриньок збитого літака "Міжнародних авіаліній України" у Францію. Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня Twitter.

За його словами, 14 лютого він передав це главі МЗС Ірану Мохаммада Джавада Зарифу під час зустрічі полях Мюнхенській конференції з безпеки.

"Міністри обговорили ситуацію з розшифровкою чорних ящиків рейсу PS752. Країни-члени Міжнародної координаційної групи як і раніше вважають, що Іран повинен використовувати можливості Франції, яка володіє необхідними технічними засобами для проведення цієї роботи", - йдеться в повідомленні МЗС Канади.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що глави МЗС п'яти країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі в Ірані, проведуть зустріч у Мюнхені.

Раніше повідомлялося, що Україна просить у Ірану надати аудіозаписи і стенограми переговорів диспетчерів з екіпажем літака "Міжнародних авіаліній України", який був збитий в Тегерані.