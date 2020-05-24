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В Ірані потужний землетрус пошкодив історичні пам'ятки

Новини » Надзвичайні події     24.05.2020 - 22:55
В Ірані потужний землетрус пошкодив історичні пам'ятки
Фото: сейсмограф (flickr.com/matthileo)

Землетрус пошкодив стародавні райони Дехдашта

В Ірані сьогодні стався потужний землетрус магнітудою 5,2 бала за шкалою Ріхтера. В результаті землетрусу було серйозно пошкоджено стародавні райони Дехдашта.

Про це повідомляє IRNA.

За словами директора Управління культурного спадщини та ремесел Кохгілуех і Бойєр-Ахмад Маджида Сафає, в результаті підземних поштовхів було пошкоджено багато історичних пам'яток, в тому числі Карван-сарай.

Землетрус сколихнув Догонбадан, Кохгілуех і провінцію Бойєр-Ахмад на південному заході Ірану. Землетрус залягав на глибині 10 кілометрів.

Нагадаємо, вчора на сході Туреччини стався землетрус силою 4,3 бала, який залягав на глибині 12 кілометрів.

Крім того, нещодавно землетрус магнітудою 6,2 стався в Середземному морі поблизу Греції.

Також РБК-Україна писало про сильний землетрус на південному заході Китаю, магнітуда якого досягала 5 балів.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Іранземлетрус
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