Фото: землетрус (з відкритих джерел)

Про руйнування або жертв поки немає інформації

На сході Туреччини стався землетрус силою 4,3 бала за шкалою Ріхтера. Землетрус стався на глибині 12 км.

Про це повідомляє Управління з попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).

Як зазначається, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 12 км в районі Пюлюмур провінції Тунджелі. Також сейсмологи зафіксували поштовхи силою 4,7 бала в східній частині Середземного моря.

Поки немає інформації про руйнування або жертв.

Раніше повідомлялося, що влада Туреччини послаблять існуючі 14-денні карантинні обмеження для громадян, які прибувають з-за кордону. У країні вже почали пом'якшувати заходи щодо запобігання розповсюдження вірусу COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що уряд Туреччини почав переговори про відновлення туризму з 70 країнами, щоб проінформувати їх про інфраструктуру охорони здоров'я країни в умовах пандемії. Водночас Міністерство культури та туризму Туреччини запустило проект "Сертифікація здорового туризму".

Крім цього, влітку в Туреччині відкриють не більше 50-60% готелів. Міністр туризму Туреччини Мехмет Ерсой заявив, що туристичний сезон в країні почнеться в червні, але інфраструктура працюватиме тільки на половину.

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Автор: Максим Зайченко