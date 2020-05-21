Потужний землетрус зафіксували в Середземному морі

Фото: зафіксовані поштовхи (statik4.msc-csem.org)

Епіцентр знаходився на глибині 10 км

Землетрус магнітудою 6,2 стався в Середземному морі зранку в четвер. Поштовхи зафіксував Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився приблизно в 240 км (149 миль) на південний захід від Греції в районі Метоні, на глибині 10 км.

Раніше повідомлялося, що на південному заході Китаю в провінції Юньнань 19 травня стався землетрус магнітудою 5,0. Чотири людини загинули у результаті підземних поштовхів та ще 23 отримали травми.

Днем раніше біля східного узбережжя Камчатки стався потужний землетрус. Самі ж поштовхи сейсмологи зафіксували в акваторії Тихого океану в 121 км на південний схід від Петропавловська-Камчатського.

Разом з тим, РБК-Україна повідомляло, що в американському штаті Невада на заході країни стався сильний землетрус. За даними Геологічної служби США, землетрус силою 6,4 бали стався у 57 км на північному заході від Тонопи в штаті Невада.

Автор: Инна Собора