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У Китаї стався сильний землетрус, є жертви

Новини » Надзвичайні події     19.05.2020 - 09:19
У Китаї стався сильний землетрус, є жертви
Фото: зафіксовані поштовхи (statik4.msc-csem.org)

Після землетрусу влада організувала рятувальні роботи

На південному заході Китаю в провінції Юньнань стався землетрус магнітудою 5,0. Чотири людини загинули у результаті підземних поштовхів та ще 23 отримали травми.

Про це повідомляє The Japan Times.

Як повідомляється, землетрус стався в понеділок увечері в повіті Цяоцзя міського округу Чжаотун, де проживають понад 5,5 млн осіб. Епіцентр сейсмологи зафіксували на глибині 8 кілометрів.

Як зазначається, після землетрусу влада організувала рятувальні роботи. Зокрема, рятувальники почали евакуйовувати громадян, які перебували в пошкоджених будівлях. Кількість евакуйованих поки не повідомляється.

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що біля східного узбережжя Камчатки стався потужний землетрус. Самі ж поштовхи сейсмологи зафіксували в акваторії Тихого океану в 121 км на південний схід від Петропавловська-Камчатського.

Разом з тим, РБК-Україна повідомляло, що в американському штаті Невада на заході країни стався сильний землетрус. За даними Геологічної служби США, землетрус силою 6,4 бали стався у 57 км на північному заході від Тонопи в штаті Невада.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Китайземлетрус
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