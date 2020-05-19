У Китаї стався сильний землетрус, є жертви

Фото: зафіксовані поштовхи (statik4.msc-csem.org)

Після землетрусу влада організувала рятувальні роботи

На південному заході Китаю в провінції Юньнань стався землетрус магнітудою 5,0. Чотири людини загинули у результаті підземних поштовхів та ще 23 отримали травми.

Про це повідомляє The Japan Times.

Як повідомляється, землетрус стався в понеділок увечері в повіті Цяоцзя міського округу Чжаотун, де проживають понад 5,5 млн осіб. Епіцентр сейсмологи зафіксували на глибині 8 кілометрів.

Як зазначається, після землетрусу влада організувала рятувальні роботи. Зокрема, рятувальники почали евакуйовувати громадян, які перебували в пошкоджених будівлях. Кількість евакуйованих поки не повідомляється.

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що біля східного узбережжя Камчатки стався потужний землетрус. Самі ж поштовхи сейсмологи зафіксували в акваторії Тихого океану в 121 км на південний схід від Петропавловська-Камчатського.

Разом з тим, РБК-Україна повідомляло, що в американському штаті Невада на заході країни стався сильний землетрус. За даними Геологічної служби США, землетрус силою 6,4 бали стався у 57 км на північному заході від Тонопи в штаті Невада.

Автор: Андрій Козловський