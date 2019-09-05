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Трамп допускає зустріч із президентом Ірану на Генасамблеї ООН у вересні

Новини » Політика    05.09.2019 - 00:50
Трамп допускає зустріч із президентом Ірану на Генасамблеї ООН у вересні
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

На думку Трампа, у зустрічі зацікавлений насамперед Іран

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключає зустрічі з президентом Ірану Хасаном Роухані на полях Генеральної асамблеї ООН у вересні. Про це Трамп заявив під час брифінгу, передає РБК-Україна з посиланням на The Hill.

При цьому американський лідер зазначив, що в зустрічі зацікавлений насамперед Іран.

"Звичайно, все можливо. Вони б хотіли мати можливість вирішити свої проблеми. У них є величезна проблема. Їх фінансово знищують", - додав Трамп.

Президент США додав, що Іран володіє величезним потенціалом у сфері економіки, і припустив, що він не захоче втратити його, посилюючи напруженість у відносинах між державами.

"Не можу собі уявити, що в них є бажання пройти через те, через що їм доведеться, якщо вони захочуть піти важким шляхом", - заявив Трамп.

Він також зазначив, що США не потребують посередників для ведення справ з іншими країнами, натякаючи на заяву президента Франції Еммануеля Макрона.

"Ми можемо співпрацювати безпосередньо, якщо захочемо. Але інші держави пропонують допомогу. Вони хочуть бачити, що ситуація нормалізується", - сказав Трамп.

Нагадаємо, 4 вересня влада США розширила список санкцій щодо Ірану, внісши в нього понад 20 фізичних та юридичних осіб, а також низку танкерів.

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