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Іран дав Європі два місяці на порятунок ядерної угоди

Новини » Політика    05.09.2019 - 04:28
Іран дав Європі два місяці на порятунок ядерної угоди
Фото: Хасан Роухані (facebook.com/MIDRussia)

Іран може оголосити "третій крок" зі скорочення зобов’язань

Президент Ірану Хасан Роухані попередив, що його країна може зробити "найважливіший крок" з відмови від своїх зобов'язань за ядерною угодою зі світовими державами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Роухані наголосив, що Тегеран дасть Європі ще два місяці, щоб врятувати угоду, оскільки навряд чи сторони досягнуть домовленості "сьогодні чи завтра".

На засіданні уряду 4 вересня Роухані також заявив, що Іран оголосить «третій крок» зі скорочення зобов’язань і таким чином активізує ядерну діяльність.

Він додав, що цей крок "матиме надзвичайні наслідки".

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключає зустрічі з президентом Ірану Хасаном Роухані на полях Генеральної асамблеї ООН у вересні.

При цьому американський лідер зазначив, що в зустрічі зацікавлений насамперед Іран. Президент США додав, що Іран володіє величезним потенціалом у сфері економіки, і припустив, що він не захоче втратити його, посилюючи напруженість у відносинах між державами.

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