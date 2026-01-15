RU

Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Иран заявляет о спокойствии в стране, очевидцы фиксируют стрельбу по протестующим

Фото: министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Власти Ирана заявляют о полном контроле над ситуацией в стране и стабилизации обстановки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи телеканалу Fox News.

"Теперь установилось спокойствие. Мы полностью контролируем ситуацию и надеемся на мудрость в дальнейших действиях. Мы не стремимся к эскалации или высокой напряженности, которая могла бы стать катастрофической для всех", - заявил министр.

Арагчи опроверг данные правозащитников о тысячах погибших среди мирных протестующих, утверждая, что жертв всего сотни.

Министр обвинил в гибели людей "израильский заговор", направленный на провоцирование США на вмешательство.

По его словам, в течение трех дней полицейские и силы безопасности боролись не с протестующими, а с "террористами".

В то же время Арагчи заверил, что власти не планируют проводить казни задержанных участников протестов.

Однако сообщения очевидцев, на которые ссылается Fox News, свидетельствуют о стрельбе по невооруженным протестующим и прицельной работе снайперов, что противоречит официальным заявлениям иранского правительства.

 

Как сообщалось, 14 января все послы государств ЕС, которые до сих пор работают в Тегеране, были вызваны на закрытую встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Встреча началась с выступления иранского министра, который изложил официальную позицию режима: протесты он назвал организованными "провокаторами", якобы поддержанными из-за рубежа.

Европейские дипломаты дали понять: репрессии лишь усилят европейское давление.

Массовые протесты в Иране

Напомним, массовые антиправительственные протесты начались в Иране 28 декабря, они вспыхнули из-за жестких действий властей, постоянных нарушений прав человека и ухудшения экономической и социальной ситуации.

По неподтвержденным данным, во время протестов могли погибнуть около 12 тысяч человек.

Подробнее о протестах в Иране и как они могут повлиять на события в Украине - в материале РБК-Украина.

