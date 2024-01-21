Иран заявил об успешном запуске спутника Sorayya

Сообщается, что спутник разрабатывался исследовательским подразделением гражданского Иранского космического агентства. По данным конструкторов, спутник весом 50 кг был запущен с помощью трехступенчатой ​​твердотопливной ракеты Qaem 100.

В Пентагоне убеждены, что баллистическая ракета дальнего действия, используемая для вывода спутников на орбиту, также может позволить Тегерану запускать оружие на большую дальность, возможно, включая ядерные боеголовки.

В свою очередь, Тегеран оперативно отверг утверждения США о том, что такая деятельность является прикрытием для разработки баллистических ракет, и заявил, что якобы никогда не занимался разработкой ядерного оружия.

Вашингтон ранее ввел санкции против космического агентства Ирана и двух исследовательских организаций, заявив, что они используются для продвижения программы Тегерана по созданию баллистических ракет.

Что предшествовало

Иран последние несколько лет не оставляет попыток вывести на орбиту ряд спутников. Отмечается, что большинство ракет потерпели крушение. Но 27 сентября 2023 года министр связи и информационных технологий Ирана заявил об успешном запуске спутника собственного производства "Нур-3". Основная задача запущенного спутника – делать снимки из космоса.

О баллистических ракетах, что находятся на вооружении Ирана и какие он может передать России – читайте в материале РБК-Украина.