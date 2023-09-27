Иран заявил об успешном запуске в космос военного спутника

Министр связи и информационных технологий Ирана Иса Зарепур сегодня, 27 сентября, заявил об успешном запуске спутника собственного производства "Нур-3".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Исламской Республики.

По словам министра, основная задача запущенного спутника – делать снимки из космоса.

Он также сообщил, что спутник выведен на орбиту высотой 450 км с помощью ракеты-носителя "Касед". По данным СМИ, это был третий успешный запуск спутника в Иране.

Несмотря на критику со стороны Запада, официальные лица Ирана пообещали продолжать расширение спутниковой программы и, как ожидается, запустят еще несколько спутников на разные орбиты в обозримом будущем.

Санкции Запада против Ирана

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Иран начал поставлять России вооружение, в том числе, и дроны-камикадзе типа Shahed, по которым оккупанты регулярно обстреливают украинские города.

Из-за этого, а также из-за внутренней политики Ирана, западные страны начали массово вводить санкции против режима в стране. Так, в июле этого года Европейский Союз ввел новый санкционный пакет против Ирана. Он стал третьим общим пакетом со стороны ЕС.

Перед этим сообщалось, что Великобритания планирует ввести новый режим санкций, чтобы привлечь Иран к ответственности за его враждебное и дестабилизирующее поведение по всему миру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.