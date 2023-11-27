Ababil и Fateh-110. Какую баллистику Иран может передать РФ и есть ли угрозы для Украины

Западные партнеры Украины снова обеспокоены возможными поставками иранской баллистики в Россию. Как полагают в Белом доме, вероятно, Тегеран рассматривает варианты передачи ракет Ababil и Fateh-110.

Подробнее об этих ракетах, отличиях от российских и о том, готова ли наша система ПВО к новым вызовам, - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: заявление представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, публикации The Wall Street Journal и украинского профильного портала Defense Express, комментарии представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Черняка и эксперта Валерия Романенко.

Иран готов передать баллистику? США предупреждают, Украина следит

Российская Федерация давно заинтересована в иранской баллистике из-за высокой интенсивности ракетных ударов. На прошлой неделе в США снова заговорили о возможной передаче ракет для войны в Украине.

По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, на фоне растущей изоляции Россия усиливает военное сотрудничество с Ираном. Это в свою очередь несет угрозы для Украины и международного сообщества в целом. Тегеран уже поставляет ударные дроны, управляемые авиабомбы и снаряды для артиллерии. А теперь, возможно, готовится передать баллистические ракеты малой дальности Ababil и Fateh-110. В сентябре их демонстрировали российскому министру обороны Сергею Шойгу.

"Поэтому мы обеспокоены тем, что Иран рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для применения в Украине", - отметил Кирби.

Взамен Москва развивает партнерство по сложным военным технологиям, таким как ракеты, электроника, противовоздушная оборона и спутниковый сбор данных. В качестве примера передачи технологий Кирби называет планируемую закупку истребителей Су-35. Иран также заинтересован в приобретении вертолетов, радаров и учебных самолетов. По оценкам Вашингтона, речь идет о технике на миллиарды долларов для усиления военного потенциала Ирана.

Фото: демонстрация иранских ракет для российской военной делегации (mil.ru)

Россия не оставляет попыток получить иранское вооружение с 2022 года, в частности, баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfagar. Страна-агрессор упорно работает в этом направлении, прилагает серьезные дипломатические усилия, которые пока не увенчались успехом, говорит представитель украинской военной разведки Андрей Черняк.

"По оценкам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на данный момент не зафиксировано ни одной поставки крылатых ракет из Ирана в Россию. Соответствующих решений или договоренностей между Москвой и Тегераном, по нашим данным, сейчас также нет", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

О готовности Ирана передать баллистику говорить сложно. В последнее время Москва приняла несколько иранских военно-транспортных самолетов Ил-76, которые активно используются для доставки "шахедов". Реальных же сигналов о поставках ракет пока нет, объясняет эксперт по авиации и ракетным вооружениям Валерий Романенко.

"Хотя угрозы есть всегда, если что-то есть у Ирана, а Россия может за это что-то предложить. Сейчас иранцы проходят обучение на тренировочных самолетах Як-130, а в Комсомольском-на-Амуре уже "под забором" стоят 24 истребителя Су-35, от которых отказался Египет, и которые россияне планируют продать аятоллам. Тегеран не богат на валюту, иранцы платят неохотно, поставляют России дроны и снаряды. Возможно, обойдется без ракет, но, конечно, нужно тщательно следить и изучать остатки", - рассказал он в беседе с изданием.

Официально российская сторона баллистический вопрос не комментирует. Между тем, об укреплении связей свидетельствуют и другие факты. По данным The Wall Street Journal, военизированная группировка ЧВК "Вагнера" намерена передать систему ПВО "Панцирь-С1" ливанской "Хезболле", поддерживаемой Ираном. Сделка еще завершена, и США следят за тем, получат ли ее в итоге "Хезболла" или Тегеран.

Ababil - новейшая разработка. Что о ней известно

Ведущие иранские оборонные организации в этом году показали последние достижения в области военных технологий на форуме "Армия-2023" в России. Центральное место заняла презентация баллистической ракеты Ababil. Также была представлена контейнерная пусковая установка на 8 ракет.

Как сообщали иранские СМИ, ракета имеет визуальное сходство с разработанной Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Zohair (Raad-500). И даже раскрыли некоторые технические характеристики:

длина - 3,7 м

общая масса - 240 кг

масса боеголовки - 45 кг

дальность полета - 86 км

В зависимости от модификации реализованы разные системы наведения. У обычного варианта Ababil она инерционная, то есть для стрельбы по координатам, у Ababil OP - оптико-электронная. Других упоминаний о параметрах в открытом доступе нет, а единственное доступное изображение - это макет, выставленный на экспозиции "Армия-2023".

Фото: макет баллистической ракеты Ababil (irna.ir)

Если Россия получит баллистические ракеты Ababil, то сможет применять их по украинским войскам на фронте, высвободив определенное количество С-300, которыми бьют по прифронтовым городам, пишут аналитики Defense Express. Для нашей ПВО это серьезный вызов с учетом малого количество комплексов, способных сбивать баллистику.

Исходя из дальности пуска в 86 км, под угрозой будут практически те же прифронтовые города Украины, которые и сейчас находятся под ударом, уточняет эксперт Валерий Романенко. По его словам, не факт, что в боеголовке находится 45 кг взрывчатки, потому что иногда оболочку делают толстостенной, чтобы увеличить радиус поражения за счет обломков.

"Ababil - это скорее тактическая ракета, которая по параметрам примерно соответствует системам типа "Точки-У", "Смерч" или "Ураган". Говорить о том, что они представляют какую-то новую для нас опасность, не приходится", - добавил он.

Fateh-110 - ракета с боевым крещением в Сирии

О баллистической ракете Fateh-110 (с персидского - "победитель") информации куда больше. Серийное производство началось в первой половине 2000-х, ракеты использовались в ходе войны в Сирии, есть данные о поставках террористической организации "Хезболла" в Ливане. Третье поколение для войны в Сирии изготавливалось под индексом М-600. По данным израильской разведки, произведено сотни единиц, что делает Fateh-110 одной из самых массовых в своем классе.

"Что касается Fateh-110, то у наиболее массовой ракеты (третьего поколения) дальность невысокая, до 300 км. То есть даже при большом желании до Киева она не долетит. Но у нее гораздо больше боеголовка, которая достигает 650 кг", - объясняет Валерий Романенко.

Основные характеристики:

класс - "земля - земля",

стартовая скорость - 3 Маха (3704 км/ч)

скорость на момент удара - 4 Маха (до 5000 км/ч)

длина - 8,86 метра

диаметр - 0,61 метра,

общая масса - 3 450 кг

масса боевой части – 400-650 кг в зависимости от поколения

дальность - до 300 км (у четвертого поколения заявлено до 400 км)

платформа - грузовик 6x6, на пусковой установке только одна ракета

По своим параметрам Fateh-110 обладает значительно большей разрушительной силой, чем российские "Точка-У", С-300 и "Искандер".

Фото: ракета Fateh-110 обладает значительно большей разрушительной силой, чем российские "одноклассники" (ypa.ir)

"Помимо этого, у иранцев еще есть Zolfaghar (с персидского - "меч пророка"), эта ракета имеет дальность до 700 км, но масса боевой части, по разным данным, уменьшена до 500 или даже до 300 кг", - отметил эксперт.

Как писало The Washington Post, еще в октябре Иран готовился передать России первую партию ракет Fateh-110 и Zolfaghar вместе с ударными беспилотниками Mohajer-6 и Shahed-136. Считается, что Zolfaghar (и, возможно, другие ракеты семейства Fateh-110) используют коммерческие системы GNSS для повышения точности. Аналитики Defense Express полагают, что точность в самую последнюю очередь интересует Москву, и почти наверняка их могут применять для террора крупных украинских городов.

Иранские ракеты по своей схеме сильно отличаются от того, что производит российский военно-промышленный комплекс: другие размеры, двигатели и в среднем меньше боевая часть. Они наводятся с помощью спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, подвержены влиянию средств радиоэлектронной борьбы и в целом гораздо проще "Искандеров".

"Российские "Искандеры" способны отстреливать ловушки и маневрировать на терминальном участке полета, что усложняет задачу по их ликвидации в воздухе. Иранские ракеты маневрировать не могут. Но из-за того, что они баллистические, эффективно сбивать их все равно способны лишь противоракетные комплексы Patriot и SAMP-T", - подчеркнул Романенко.

В то же время характеристики иранских ракет, как и других вооружений, могут вызывать сомнения. Заявленная дальность того же ударного дрона "шахед" якобы составляет 2000 км, при этом на сегодня подтверждено поражение цели на максимальном расстоянии 1200 км.

"Производители оружия часто грешат тем, что используют в рекламе своей продукции данные, полученные в идеальных условиях. Иран здесь точно не исключение. Поэтому в целом характеристики ракет следует сравнивать с выводами западных экспертов и смотреть на что они опираются. На реальные показатели, зафиксированные спутниками, или на рекламную информацию", - добавил эксперт.

Чем защищаться от иранской баллистики

Приблизительно с весны Россия наращивает производство ракет. По данным украинской разведки, на сегодня в запасе примерно 870 высокоточных ракет, которые могут поражать объекты на дальности более 350 км. Из них ориентировочно 80 "Кинжалов" и около 290 "Искандеров", часть из которых в баллистической модификации.

Что касается темпов производства, то ежемесячно Россия выпускает около 30 ракет "Искандер-М" и несколько "Кинжалов" (по данным за октябрь, четыре единицы). Таким образом, любая поставка из Ирана потенциально увеличивает баллистические угрозы для Украины.

Фото: против иранской баллистики в первую очередь будут эффективны системы Patriot (Getty Images)

Основная проблема заключается в том, что это именно баллистические ракеты. Которые на финальном отрезке летят почти вертикально и на огромных скоростях. В таких условиях полученные от западных партнеров комплексы NASAMS и IRIS-T или украинские С-300 не могут эффективно им противодействовать. Принцип действия зенитных ракет - не прямое попадание, а подрыв возле объекта перехвата. В таком случае баллистическая ракета получит частичные повреждения, но благодаря тяжелой боеголовке добьется необходимого поражения, даже при отклонении на десятки метров от цели.

Поэтому эффективно уничтожать как российские, так и иранские ракеты могут лишь системы SAMP-T и Patriot, действующие по принципу hit-to-kill (прямое попадание).

"Это цель только для таких комплексов, как Patriot…. и SAMP-T, которых мы ожидаем от Франции и Италии. Поэтому увеличение количества антибаллистических комплексов - это очень актуальный вопрос для Украины", - недавно заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Отметим, на сегодня в нашей стране развернуты две зенитно-ракетных комплекса Patriot и один SAMP-T. На днях немецкий посол Мартин Егер объявил, что Берлин передаст еще один Patriot нынешней зимой. И если в ближайшие месяцы Украина получит второй SAMP-T, то всего будет пять антибаллистических комплексов. Прямо сейчас в Германии идет подготовка украинского персонала на третьем Patriot, отметил Валерий Романенко.

"Если на начало следующего года у нас будет пять ЗРК, то мы все равно сможем защитить всего лишь четыре города. Одного Patriot на Киев мало, столица расположена по обоим берегам Днепра, ее площадь превышает зону действия одной системы. Поэтому на Киев нужно два, на города поменьше достаточно одного антиракетного комплекса. Собственно, поэтому сейчас от баллистики надежно прикрыт только Киев и какой-то еще один город", - подытожил эксперт.

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В октябре 2023 года завершилось эмбарго в отношении Ирана на продажу ракетных вооружений, наложенное в соответствии с резолюцией Совбеза ООН. Окончание "баллистического бана" стало хорошей новостью для России, поскольку остается все меньше факторов, которые сдерживают ее партнера.

В том же месяце США вместе с союзниками договорились препятствовать любой передаче иранских баллистических технологий. Насколько ограничения будут действенными, сказать сложно, как и о том, решится ли в итоге Тегеран на шаг эскалации. Пока о поставках для России ничего не известно, но такую вероятность точно не стоит игнорировать.