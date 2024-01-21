UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іран заявив про успішний запуск супутника Sorayya

Фото: Іран заявив про успішний запуск супутника Sorayya (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Іран повідомив про успішний запуск супутника Sorayya. Його вивели на орбіту на висоті 750 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що супутник розроблявся дослідницьким підрозділом Іранського цивільного космічного агентства. За даними конструкторів, супутник вагою 50 кг був запущений за допомогою триступінчастої твердопаливної ракети Qaem 100.

У Пентагоні переконані, що балістична ракета дальньої дії, яка використовується для виведення супутників на орбіту, також може дозволити Тегерану запускати зброю на більшу дальність, можливо, включаючи ядерні боєголовки.

У свою чергу Тегеран оперативно відкинув твердження США про те, що така діяльність є прикриттям для розробки балістичних ракет, і заявив, що нібито ніколи не займався розробкою ядерної зброї.

Вашингтон раніше ввів санкції проти космічного агентства Ірану та двох дослідницьких організацій, заявивши, що вони використовуються для просування програми Тегерана зі створення балістичних ракет.

Що передувало

Іран останні кілька років не залишає спроб вивести на орбіту низку супутників. Зазначається, що більшість ракет зазнали аварії. Але 27 вересня 2023 року міністр зв'язку та інформаційних технологій Ірану заявив про успішний запуск супутника власного виробництва "Нур-3". Основне завдання запущеного супутника – робити знімки із космосу.

Про балістичні ракети, що знаходяться на озброєнні Ірану і які він може передати Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іранракети