Іран заявив про успішний запуск супутника Sorayya

Повідомляється, що супутник розроблявся дослідницьким підрозділом Іранського цивільного космічного агентства. За даними конструкторів, супутник вагою 50 кг був запущений за допомогою триступінчастої твердопаливної ракети Qaem 100.

У Пентагоні переконані, що балістична ракета дальньої дії, яка використовується для виведення супутників на орбіту, також може дозволити Тегерану запускати зброю на більшу дальність, можливо, включаючи ядерні боєголовки.

У свою чергу Тегеран оперативно відкинув твердження США про те, що така діяльність є прикриттям для розробки балістичних ракет, і заявив, що нібито ніколи не займався розробкою ядерної зброї.

Вашингтон раніше ввів санкції проти космічного агентства Ірану та двох дослідницьких організацій, заявивши, що вони використовуються для просування програми Тегерана зі створення балістичних ракет.

Що передувало

Іран останні кілька років не залишає спроб вивести на орбіту низку супутників. Зазначається, що більшість ракет зазнали аварії. Але 27 вересня 2023 року міністр зв'язку та інформаційних технологій Ірану заявив про успішний запуск супутника власного виробництва "Нур-3". Основне завдання запущеного супутника – робити знімки із космосу.

Про балістичні ракети, що знаходяться на озброєнні Ірану і які він може передати Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.