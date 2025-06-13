Иран запустил ракеты по Израилю в ответ: первые подробности

К вечеру 13 июня, из Ирана были запущены ракеты в сторону территории Израиля. Системы обороны работают над перехватом угрозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ.
ЦАХАЛ обнаружил, что недавно из Ирана были запущены ракеты в сторону территории Израиля.
Системы обороны работают над перехватом угрозы.
Армия Израиля призвала израильтян войти в защищенные помещения и оставаться в них до нового сообщения.
Сообщается также, что вскоре после обнаружения ракет в нескольких районах Израиля уже прозвучали сирены.
"В настоящее время ВВС Израиля ведет операцию по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для устранения угрозы. Защита не является герметичной, поэтому необходимо продолжать следовать инструкциям Командования тыловых войск", - подчеркнули в ЦАХАЛ.
По состоянию на 21:22, по данным ЦАХАЛ, весь Израиль находится под обстрелом, поскольку Иран запускает ракеты.
Обновлено в 21:30.
По данным The Times of Israel, над Тель-Авивом поднимается дым после, вероятно, падения ракеты в этом районе.
По данным Армии обороны Израиля, недавно Иран запустил десятки баллистических ракет по Израилю.
Израильская национальная служба экстренной медицинской помощи сообщает, что на данный момент нет никаких сообщений о пострадавших.
Тем временем в армии Израиля сообщили о новой волне ракет из Ирана.
"Иранская атака продолжается. В сторону Израиля было выпущено еще десятки ракет", - подчеркнули в ЦАХАЛ.
В то же время израильтян призвали не публиковать и не распространять информацию о местах и видеозаписях ударов. А также отметили, что взрывы, которые люди слышат по стране, являются следствием перехвата или падения снарядов.
Обновлено в 21:40.
Медики израильской национальной службы экстренной медицинской помощи сообщают, что после обстрела баллистическими ракетами Ирана они обследуют семь мест поражения ракетами в районе Тель-Авива.
Обновлено в 22:00.
Аятолла Али Хаменеи пообещал "действовать решительно" и отомстить за военные удары Израиля, в результате которых погибли его высшие генералы и были поражены ключевые ядерные объекты.
"(Израиль, ред.) не должен думать, что все кончено, потому что они напали, и все кончено. Нет. Они начали это и инициировали войну. Мы не позволим им избежать этого великого преступления, которое они совершили", - сказал Хаменеи.
Обновлено в 22:06.
Медики сообщили, что количество раненых в результате нападения Ирана возросло до 5, один из них получил ранения средней тяжести.
Всех раненых доставили в больницы города.
Обновлено в 22:25.
Министр обороны Израиля Израиль Кац заявил, что Иран "перешел красные линии после того, как решился запустить ракеты по скоплениям гражданского населения в Израиле".
"Мы будем продолжать защищать граждан Израиля и гарантировать, что режим аятолл заплатит очень высокую цену за свои ужасные действия", - подчеркнул он.
Между тем, по состоянию на данный момент, ЦАХАЛ разрешил гражданским лицам покинуть бомбоубежища, но пока что советует оставаться поблизости от них.
В ночь на 13 июня Израиль провел серию авиаударов по Ирану в рамках операции под названием "Львиный народ".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что решение о ликвидации иранской ядерной программы было принято еще в ноябре 2024 года, но из-за политических обстоятельств сами действия отложились до июня 2025-го.
Таким образом, подготовка к ударам длилась около восьми месяцев.
Во время ночной операции были нанесены удары по ключевым стратегическим объектам, среди которых подземный ядерный центр Фордо.
В ответ на эту эскалацию, Совет Безопасности ООН планирует провести срочное заседание, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся из-за ударов по иранским военным и ядерным объектам.
Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.
Отметим, что незадолго до того, как Иран выпустил ракеты, Израиль предупредил Тегеран, что если тот обстреляет израильские города ракетами, ответом станут удары по важным нефтяным объектам Ирана.
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