Иран запустил ракеты по базам США в Катаре, - СМИ

Удар США по ядерным объектам в Иране

Соединенные Штаты 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, которые находятся в Фордо, Натанзе и Исфахане. В операции использовались специальные противобункерные авиабомбы, которые есть только у американской армии.

В частности, такие бомбы были необходимы для уничтожения ядерного объекта в Фордо, который находится глубоко под скалами.

Позже в воскресенье министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в результате ударов иранская ядерная программа была полностью уничтожена.

После этого представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи пригрозил, что Вашингтон понесет ответственность.

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