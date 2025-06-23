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Иран запустил ракеты по базам США в Катаре, - СМИ

Иллюстративное фото: Иран атакует базы США ракетами (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран начал ответ на удары США по своим ядерным объектам. В сторону американских военных баз в Катаре были запущены ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Axios Барака Равида в соцсети X, Reuters и Sky News.

"Израильский чиновник сообщил мне, что Иран запустил шесть ракет по базам США в Катаре", - написал Равид.

 

При этом Reuters пишет, что в небе над Дохой (столица Катара) прогремели взрывы. 

Также, по данным источников издания, система противовоздушной обороны активирована на американской авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке. 

Обновлено 20:04

Иранские СМИ пишут, что целью атаки стала база США Аль-Удейд в Катаре, где размещаются ВВС Катара, ВВС США и британские Королевские ВВС. 

По неподтвержденным данным, Иран запустил по американским целям около 10 ракет. Три из них якобы упали прямо на базу Аль-Удейд. 

Обновлено 20:15

Как пишет Sky News, Катар заявил, что в результате удара Ирана по военной базе США жертв нет. 

Удар США по ядерным объектам в Иране

Соединенные Штаты 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, которые находятся в Фордо, Натанзе и Исфахане. В операции использовались специальные противобункерные авиабомбы, которые есть только у американской армии.

В частности, такие бомбы были необходимы для уничтожения ядерного объекта в Фордо, который находится глубоко под скалами.

Позже в воскресенье министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в результате ударов иранская ядерная программа была полностью уничтожена.

После этого представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи пригрозил, что Вашингтон понесет ответственность.

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