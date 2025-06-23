Іран запустив ракети по базах США в Катарі, - ЗМІ

Удар США по ядерних об'єктах в Ірані

Сполучені Штати 22 червня завдали ударів по трьох ядерних об'єктах Ірану, розташованих у Фордо, Натанзі та Ісфахані. В операції використовувалися спеціальні протибункерні авіабомби, які є тільки в американської армії.

Зокрема, такі бомби були необхідні для знищення ядерного об'єкта у Фордо, який розташований глибоко під скелями.

Пізніше в неділю міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що внаслідок ударів іранська ядерна програма була повністю знищена.

Після цього представник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї пригрозив, що Вашингтон понесе відповідальність.

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