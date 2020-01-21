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Иран запросил у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков

Новости » Общество     21.01.2020 - 09:08
Иран запросил у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков
Фото: авиакатастрофа в Иране (alihashem_tv)

У Ирана нет технологий для расшифровки черных ящиков самолетов Boeing 737

Иран запроси у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков сбитого в Тегеране самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает Al Arabiya.

Как сообщили в Организации гражданской авиации Ирана, у Тегерана нет необходимых технологий для расшифровки информации с черных ящиков, установленных на моделях лайнера Boeing 737.

Отмечается, что США и Франция на данный момент не дали ответ иранским властям.

Напомним, авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Самолет МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции Ирана, якобы перепутав с самолетом Соединенных Штатов. Жертвами катастрофы стали 176 человек, среди которых 11 украинцев.

Ранее РБК-Украина писало, что 20 января в Киеве президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента Ирана Мохаммадом Эслами. Во время встречи стороны договорились о передаче обломков самолета МАУ и черных ящиков Украине.

Также сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал Иран направить черные ящики самолета для анализа во Францию. По словам Трюдо, Франция является одной из немногих стран, которая способна считывать информацию с "черных ящиков" несмотря на сильные повреждения.

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Новости Украины Международные авиалинии УкраиныИранавиакатастрофаЧерный ящик
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