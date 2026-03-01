Иран предложил возобновить переговоры с США: Трамп ответил, согласился ли

"Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Им следовало сделать это раньше. Им следовало предложить то, что было бы очень практично и легко сделать, раньше. Они слишком долго ждали", - сказал Трамп.

На вопрос о том, будет ли этот разговор сегодня или завтра, Трамп ответил, что не может этот сказать. Он добавил, что некоторые иранцы, которые участвовали в переговорах в последние недели, уже мертвы.

"Большинство этих людей умерли. Некоторые из тех, с кем мы вели переговоры, тоже умерли, поэтому что это был большой удар. Им следовало делать это раньше. Они могли бы заключить сделку... они слишком хитрили", - подчеркнул президент США.

Также у Трампа спросили, готов ли он продлить бомбардировку Ирана, чтобы поддержать народное восстание, если такое произойдет (днем ранее лидер США призывал иранский народ восстать против режима). На этот вопрос однозначного ответа не было.

"Я должен оценить ситуацию на тот момент, когда это произойдет. На этот вопрос нельзя ответить", - пояснил глава государства.

Президент также выразил уверенность, что успешное восстание неизбежно, отметив признаки ликования на улицах Ирана и собрания сторонников среди иранских эмигрантов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

"Это произойдет. Вы это видите, и я думаю, что это произойдет. Многие люди там, в Лос-Анджелесе и во многих других местах чрезвычайно счастливы", - добавил он.

Помимо этого, американский лидер сказал журналисту, что доволен реакцией иранцев на данный момент.