Иран задумал перекрыть еще один ключевой пролив

Иран может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив

После перекрытия судоходства через Ормузский пролив, Иран сигнализирует о готовности блокировать еще одну водную артерию.

Как пишет издание, Иран использует союзников - йеменских хуситов - для закрытия ворот Баб-эль-Мандеба к Красному морю. Это будет новый фронт против Вашингтона.

Тегеран расширяет конфликт и стремится усилить давление на США, уверены аналитики. Такие действия несут угрозу мировой торговле и поставке энергоносителей за пределы Персидского залива.

Что даст блокада пролива

Баб-эль-Мандеб является узким водным путем, соединяющим Красное море с Аденским заливом. Через нее проходит экспорт саудовской нефти и значительная часть мирового судоходства.

13 июля чиновник Йемена предупредил, что вооруженные силы страны готовы закрыть Баб-эль-Мандебский пролив. А это приведет, по его словам, к росту цен на нефть до 200 долларов за баррель.

Хуситы помогут Ирану закрыть Баб-эль-Мандеб

Мохаммед аль-Фара, член политического бюро движения "Ансарулла" хуситов, заявил, что Вашингтон подстрекает Саудовскую Аравию к удару по Йемену. Однако подобное действие никогда не будет в интересах США.

"Если нынешняя ситуация обострится, Баб-эль-Мандебский пролив и Ормузский пролив будут закрыты в рамках оперативного альянса", - цинично предупредил он.

Хуситы уже показали, что могут "задушить" мировую торговлю через Баб-эль-Мандебский пролив. После начала войны в Газе в октябре 2023 году они системно атаковали коммерческое судоходство в Красном море. Их удары были направлены на суда, связанные с Израилем, в поддержку палестинцев.

Кампания заставила крупные судоходные компании перенаправить суда вокруг южной Африки.

Мнение аналитиков

Эксперты говорят, что опасность заключается в медленном, но неустанном "ползучем потоке миссии", когда каждая сторона повышает ставки без прямой конфронтации.

Конфликт распространяется от Персидского залива до Красного моря, так что две важнейшие нефтяные узкие точки мира станут определяющим полем битвы.

Если Вашингтон увеличит удары по критически важной инфраструктуре Ирана, Тегеран может ответить с помощью своих йеменских союзников для закрытия Баб-эль-Мандебского пролива. Это усугубит экономический шок, уже вызванный Ормузским проливом.