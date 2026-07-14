Іран замислив перекрити ще одну ключову протоку

Іран може перекрити Баб-ель-Мандебську протоку

Після перекриття судноплавства через Ормузьку протоку, Іран тепер сигналізує про готовність блокувати ще одну водну артерію.

Як пише видання, Іран використає союзників - єменських хуситів - для закриття воріт Баб-ель-Мандебу до Червоного моря. Це буде новим фронтом проти Вашингтона.

Тегеран розширює конфлікт і прагне посилити тиск на США, впевнені аналітики. Такі дії несуть загрозу світовій торгівлі та постачанню енергоносіїв за межі Перської затоки.

Що дасть блокада протоки

Баб-ель-Мандеб є вузьким водним шляхом, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою. Через неїпроходить експорт саудівської нафти та значна частина світового судноплавства.

13 липня високопосадовець Ємену попередив, що збройні сили країни готові закрити Баб-ель-Мандебську протоку. А це призведе, за його словами, до зростання цін на нафту до 200 доларів за барель.

Хусити допоможуть Ірану закрити Баб-ель-Мандеб

Мохаммед аль-Фара, член політичного бюро руху "Ансарулла" хуситів, заявив, що Вашингтон підбурює Саудівську Аравію до удару по Ємену. Проте подібна дія ніколи не буде в інтересах США.

"Якщо нинішня ситуація загостриться, Баб-ель-Мандебська протока та Ормузька протока будуть закриті в рамках оперативного альянсу", - цинічно попередив він.

Хусити вже показали, що можуть "задушити" світову торгівлю через Баб-ель-Мандебську протоку. Після початку війни в Газі в жовтні 2023 року вони системно атакували комерційне судноплавство в Червоному морі. Їхні удари були спрямовані на судна, пов'язані з Ізраїлем, на підтримку палестинців.

Кампанія змусила великі судноплавні компанії перенаправити судна навколо південної Африки.

Думка аналітиків

Експерти кажуть, що небезпека полягає в повільному, але невпинному "повзучому потоці місії", коли кожна сторона підвищує ставки без прямої конфронтації.

Конфлікт поширюється від Перської затоки до Червоного моря, тож дві найважливіші нафтові вузькі точки світу стануть визначальним полем битви.

Якщо Вашингтон посилить удари по критично важливій інфраструктурі Ірану, Тегеран може відповісти за допомогою своїх єменських союзників для закриття Баб-ель-Мандебської протоки. Це посилить економічний шок, вже спричинений Ормузькою протокою.