Иран "спас" обогащенный уран от удара США? Что говорит Трамп

Слухи об обогащенном уране

Напомним, ранее неназванные иранские высокопоставленные чиновники рассказали Reuters, что Ирану якобы удалось вывезти из объекта в Фордо большую часть обогащенного урана. Это произошло накануне атаки США.

Также оттуда эвакуировали персонал. Людей на объекте было мало.

В то же время западные СМИ со ссылкой на американскую разведку писали о том, что США все же не удалось полностью уничтожить ядерную программу Ирана, как об этом заявляют американские чиновники.

На этом фоне министр обороны США Пит Хегсет подчеркивал, что такие слухи являются фейковыми.

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