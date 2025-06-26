Іран "врятував" збагачений уран від удару США? Що говорить Трамп

Чутки про збагачений уран

Нагадаємо, раніше неназвані іранські високопосадовці розповіли Reuters, що Ірану нібито вдалося вивезти з об'єкту у Фордо більшу частину збагаченого урану. Це сталося напередодні атаки США.

Також звідти евакуювали персонал. Людей на об'єкті було мало.

Водночас західні ЗМІ з посиланням на американську розвідку писали про те, що США все ж не вдалося повністю знищити ядерну програму Ірану, як про це заявляють американські чиновники.

На цьому тлі міністр оборони США Піт Гегсет наголошував, що такі чутки є фейковими.

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