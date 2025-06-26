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Іран "врятував" збагачений уран від удару США? Що говорить Трамп

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ірану не вдалося вивезти збагачений уран зі своїх ядерних об'єктів до атаки США. Це було б занадто небезпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.

Трамп пояснив, що автомобілі та невеликі вантажівки, які виявили біля ядерних об'єктів Ірану, належали бетонщикам, які намагалися зміцнити захист верхньої частини шахт.

"Нічого не було вивезено з об'єкта. Це зайняло б занадто багато часу, було б занадто небезпечно, а також дуже важко і складно для переміщення", - зазначив президент.

Чутки про збагачений уран

Нагадаємо, раніше неназвані іранські високопосадовці розповіли Reuters, що Ірану нібито вдалося вивезти з об'єкту у Фордо більшу частину збагаченого урану. Це сталося напередодні атаки США.

Також звідти евакуювали персонал. Людей на об'єкті було мало.

Водночас західні ЗМІ з посиланням на американську розвідку писали про те, що США все ж не вдалося повністю знищити ядерну програму Ірану, як про це заявляють американські чиновники.

На цьому тлі міністр оборони США Піт Гегсет наголошував, що такі чутки є фейковими.

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