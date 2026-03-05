RU

Иран впервые атаковал танкер надводным дроном

16:10 05.03.2026 Чт
3 мин
Целью мог быть американский танкер
aimg Ірина Глухова
Фото: танкер в Персидском заливе (Getty Images)

Иран впервые применил надводный беспилотник для атаки на нефтяной танкер. Инцидент произошел в Персидском заливе у побережья Кувейта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Британский центр морской безопасности (UKMTO).

Читайте также: Подводная лодка атаковала иранское судно возле Шри-Ланки: более 100 человек пропали без вести

По данным центра, вечером 4 марта капитан танкера, который находился на якоре примерно в 30 морских милях к юго-востоку от порта Мубарак-аль-Кабир в Кувейте, сообщил о сильном взрыве с левого борта судна. После этого он увидел небольшое судно, которое быстро покинуло район инцидента.

В сети также появились фото момента удара иранского морского дрона по нефтяному танкеру. По предварительным данным, целью мог быть американский танкер, находившийся в этом районе.

Сначала сообщалось об утечке нефти из грузового танкера и попадании воды на борт. Однако позже UKMTO уточнил, что в воду попала балластная вода, а не нефть.

Отмечается, что пожара на судне не возникло, а члены экипажа не пострадали. Танкер продолжает находиться в том же районе, а местные власти проводят расследование.

В центре морской безопасности призвали все суда, проходящие в этом районе, двигаться с повышенной осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

Значение Ормузского пролива

Ормузский пролив расположен на юго-востоке Ближнего Востока. Он проходит между Ираном на севере и Оманом и Объединенными Арабскими Эмиратами на юге и соединяет Персидский залив с Оманским заливом, а далее - с Аравийским морем и Индийским океаном.

Длина пролива составляет около 195 км, а ширина в разных местах колеблется от 55 до 95 км. Средняя глубина - 27,5 м, максимальная - 229 м.

Судоходство здесь организовано через два транспортных канала шириной примерно 2,5 км каждый, которые разделены 5-километровой буферной зоной.

Ормузский пролив имеет ключевое значение для мировой энергетики. Через него проходит около пятой части мирового потребления нефти.

По данным аналитической компании Vortexa, в прошлом году через пролив ежедневно транспортировали более 20 млн баррелей сырой нефти, конденсата и топлива.

Однако по состоянию на 28 февраля транзит через Ормузский пролив резко сократился - до около 4 млн баррелей в сутки, что составляет лишь четверть от привычного уровня.

После операций США и Израиля против Ирана Тегеран заявил о закрытии Ормузского пролива и пригрозил поджигать любые суда, которые зайдут в его акваторию.

Впрочем, по словам американских военных, Иран до сих пор не перекрыл Ормузский пролив, ведь его корабли его не минируют и не осуществляют его постоянное патрулирование.

