Иран впервые атаковал танкер надводным дроном

Иран впервые применил надводный беспилотник для атаки на нефтяной танкер. Инцидент произошел в Персидском заливе у побережья Кувейта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Британский центр морской безопасности (UKMTO).
По данным центра, вечером 4 марта капитан танкера, который находился на якоре примерно в 30 морских милях к юго-востоку от порта Мубарак-аль-Кабир в Кувейте, сообщил о сильном взрыве с левого борта судна. После этого он увидел небольшое судно, которое быстро покинуло район инцидента.
В сети также появились фото момента удара иранского морского дрона по нефтяному танкеру. По предварительным данным, целью мог быть американский танкер, находившийся в этом районе.
Сначала сообщалось об утечке нефти из грузового танкера и попадании воды на борт. Однако позже UKMTO уточнил, что в воду попала балластная вода, а не нефть.
Отмечается, что пожара на судне не возникло, а члены экипажа не пострадали. Танкер продолжает находиться в том же районе, а местные власти проводят расследование.
В центре морской безопасности призвали все суда, проходящие в этом районе, двигаться с повышенной осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Ормузский пролив расположен на юго-востоке Ближнего Востока. Он проходит между Ираном на севере и Оманом и Объединенными Арабскими Эмиратами на юге и соединяет Персидский залив с Оманским заливом, а далее - с Аравийским морем и Индийским океаном.
Длина пролива составляет около 195 км, а ширина в разных местах колеблется от 55 до 95 км. Средняя глубина - 27,5 м, максимальная - 229 м.
Судоходство здесь организовано через два транспортных канала шириной примерно 2,5 км каждый, которые разделены 5-километровой буферной зоной.
Ормузский пролив имеет ключевое значение для мировой энергетики. Через него проходит около пятой части мирового потребления нефти.
По данным аналитической компании Vortexa, в прошлом году через пролив ежедневно транспортировали более 20 млн баррелей сырой нефти, конденсата и топлива.
Однако по состоянию на 28 февраля транзит через Ормузский пролив резко сократился - до около 4 млн баррелей в сутки, что составляет лишь четверть от привычного уровня.
После операций США и Израиля против Ирана Тегеран заявил о закрытии Ормузского пролива и пригрозил поджигать любые суда, которые зайдут в его акваторию.
Впрочем, по словам американских военных, Иран до сих пор не перекрыл Ормузский пролив, ведь его корабли его не минируют и не осуществляют его постоянное патрулирование.