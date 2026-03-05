Иран впервые атаковал танкер надводным дроном

По данным центра, вечером 4 марта капитан танкера, который находился на якоре примерно в 30 морских милях к юго-востоку от порта Мубарак-аль-Кабир в Кувейте, сообщил о сильном взрыве с левого борта судна. После этого он увидел небольшое судно, которое быстро покинуло район инцидента.

В сети также появились фото момента удара иранского морского дрона по нефтяному танкеру. По предварительным данным, целью мог быть американский танкер, находившийся в этом районе.

Сначала сообщалось об утечке нефти из грузового танкера и попадании воды на борт. Однако позже UKMTO уточнил, что в воду попала балластная вода, а не нефть.

Отмечается, что пожара на судне не возникло, а члены экипажа не пострадали. Танкер продолжает находиться в том же районе, а местные власти проводят расследование.

В центре морской безопасности призвали все суда, проходящие в этом районе, двигаться с повышенной осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.