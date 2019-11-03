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В Ірані виключають переговори зі США

Новини » Політика     03.11.2019 - 16:57
В Ірані виключають переговори зі США
Ілюстративне фото (GettyImages)

Верховний лідер Ірану заявив, що Іран буде зберігати заборону на будь-які переговори з США

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що його країна буде зберігати заборону на будь-які переговори зі США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

Він вважає, що "один із способів блокувати політичну інфільтрацію США - заборонити будь-які переговори".

"Це означає, що Іран не буде піддаватися тиску Америки. Ті, хто вважає переговори з США вирішенням кожної проблеми, безумовно, помиляються. З діалогом зі США нічого не вийде, тому що вони точно не поступляться", - додав верховний лідер.

Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати Америки ввели санкції проти будівельного сектора Ірану. Американський держсекретар Майк Помпео вважає, що нові санкції дозволять зберегти нагляд за громадянської ядерною програмою Ірану. Під обмеження потрапили чотири види матеріалів, що Тегеран використовує в своїй програмі з виробництва ракет і ядерної зброї.

У свою чергу міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф закликав Сполучені Штати Америки повернутися до умов ядерної угоди 2015 року.

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