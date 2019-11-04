ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Іран подвоює видобуток збагаченого урану

Новини » В світі     04.11.2019 - 16:15
Іран подвоює видобуток збагаченого урану
Ілюстративне фото (GettyImages)

Цими діями Іран порушує договір про ядерну енергетику, який був укладений в 2015 році

У понеділок, 4 жовтня, іранська влада оголосила, що подвоюють кількість центрифуг для збагачення урану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Цими діями Іран порушує договір про ядерну енергетику, який був укладений в 2015 році в обмін на скасування санкцій з боку країн Європи і Америки.

Голова ядерної програми Ірану оголосив, що Тегеран сьогодні експлуатує 60 передових центрифуг IR-6, заборонених міждержавною ядерною угодою. Ці центрифуги можуть виробляти збагачений уран в 10 разів швидше, ніж IR-1 першого покоління, які були дозволені.

Зазначимо, що з цього договору раніше вийшли Сполучені Штати Америки. Іранська влада назвали своє рішення прямим результатом виходу президента Дональда Трампа з угоди.

Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти будівельного сектора Ірану. Американський держсекретар Майк Помпео вважає, що нові санкції дозволять зберегти нагляд за громадянської ядерною програмою Ірану.

Іран, у свою чергу, закликав США повернутися до умов ядерної угоди 2015 року і назвав санкції "економічним тероризмом".

Пізніше верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що його країна буде зберігати заборону на будь-які переговори з США.

Іран перешкоджає відставці прем'єр-міністра Іраку, - Reuters Глава Мінфіну США заявив про розширення санкцій проти Ірану
Новини України Іранядерное оружие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся