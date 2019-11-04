Іран подвоює видобуток збагаченого урану

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Цими діями Іран порушує договір про ядерну енергетику, який був укладений в 2015 році

У понеділок, 4 жовтня, іранська влада оголосила, що подвоюють кількість центрифуг для збагачення урану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Цими діями Іран порушує договір про ядерну енергетику, який був укладений в 2015 році в обмін на скасування санкцій з боку країн Європи і Америки.

Голова ядерної програми Ірану оголосив, що Тегеран сьогодні експлуатує 60 передових центрифуг IR-6, заборонених міждержавною ядерною угодою. Ці центрифуги можуть виробляти збагачений уран в 10 разів швидше, ніж IR-1 першого покоління, які були дозволені.

Зазначимо, що з цього договору раніше вийшли Сполучені Штати Америки. Іранська влада назвали своє рішення прямим результатом виходу президента Дональда Трампа з угоди.

Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти будівельного сектора Ірану. Американський держсекретар Майк Помпео вважає, що нові санкції дозволять зберегти нагляд за громадянської ядерною програмою Ірану.

Іран, у свою чергу, закликав США повернутися до умов ядерної угоди 2015 року і назвав санкції "економічним тероризмом".

Пізніше верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що його країна буде зберігати заборону на будь-які переговори з США.