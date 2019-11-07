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Іран почав збагачення урану на об'єкті Фордо

Новини » В світі     07.11.2019 - 01:14
Іран почав збагачення урану на об'єкті Фордо
Ілюстративне фото (GettyImages)

В Організації з атомної енергії Ірану уточнили, що "всі кроки здійснюються під наглядом з боку МАГАТЕ"

Іран почав збагачення урану на об'єкті Фордо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Організації з атомної енергії Ісламської Республіки.

В організації зазначили, що "всі кроки здійснюються під наглядом з боку МАГАТЕ".

Як заявив президент Ірану Хасан Роухани, подача газу в 1044 центрифуги в Фордо стала четвертим етапом скорочення Іраном своїх зобов'язань щодо ядерної угоди, повідомляє DW.

Згідно зі Спільним всеосяжним планом дій (СВПД), який Іран уклав у 2015 році з шістьма країнами (п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН і НІМЕЧЧИНА), центр в Фордо повинен бути перетворений в "ядерний, фізичний і технологічний центр", центрифуги якого використовуються для одержання стабільних ізотопів для цивільних цілей.

Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти будівельного сектора Ірану. Американський держсекретар Майк Помпео вважає, що нові санкції дозволять зберегти нагляд за громадянської ядерною програмою Ірану.

У понеділок, 4 листопада, уряд Ірану заявив про черговий крок скорочення зобов'язань ядерної угоди. Зокрема, було оголошено, що Іран подвоює кількість центрифуг для збагачення урану.

Також повідомлялося, що в Ірані виключили можливість проведення будь-яких переговорів з США. За словами верховного лідера Ірану аятолла Алі Хаменеї, діалог з США неможливий, оскільки Америка не планує знімати санкції.

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