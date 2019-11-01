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США запровадили санкції проти будівельного сектора Ірану

Новини » Політика     01.11.2019 - 03:59
США запровадили санкції проти будівельного сектора Ірану
Ілюстративне фото (flickr.com/gageskidmore)

Під обмеження потрапили чотири види матеріалів

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти будівельного сектора Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

Американський держсекретар Майк Помпео вважає, що нові санкції дадуть змогу зберегти нагляд за цивільною ядерною програмою Ірану.

Під обмеження потрапили чотири види матеріалів, які Тегеран використовує в своїй програмі з виробництва ракет і ядерної зброї.

Держдепартамент також вважає, що іранський будівельний сектор безпосередньо чи опосередковано підконтрольний Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), який США визнали міжнародною терористичною організацією.

У повідомленні також сказано, що США продовжать посилювати економічний тиск на Іран доти, доки він не припинить розширення своєї ядерної програми.

Нагадаємо, втрутитися у вибори президента США в 2020 році, зі слів експертів з кібербезпеки, можуть не тільки з боку Росії, як це було раніше. Зокрема, в США побоюються втручання Китаю та Ірану, чиї спроби вплинути на результат голосування на проміжних виборах у Штатах були зафіксовані раніше.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиІрансанкции против Ирана
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