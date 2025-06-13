Иран выходит из ядерных переговоров с США, - СМИ

Ядерное соглашение США и Ирана

Напомним, в этом году США и Иран начали серию посредственных переговоров относительно статуса иранской программы обогащения урана.

В начале мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран должен отказаться от обогащения урана и разработки ракет дальнего радиуса действия, а также допустить американских инспекторов на свои объекты.

США также угрожали, что могут выйти из ядерных переговоров с Ираном, если не будет прогресса.

В Иране же заявили, что готовы подписать ядерное соглашение в обмен на отмену экономических санкций. Но в то же время Тегеран отметил, что не откажется от "ядерных прав".

Сегодня Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если не будет соглашения.

Данное заявление американского президента прозвучало на фоне масштабной атаки Израиля на Иран, ведь в ночь на 13 июня авиация Израиля, в рамках операции "Львиный народ", нанесла ряд ударов по военным и ядерным объектам Ирана.

Уже известно, что во время атаки был поражен крупнейший объект обогащения урана в районе Натанза.

Подробнее о ночной атаке, можно узнать в материале РБК-Украина.

Также Трамп заявил, что его 60-дневный ультиматум Ирану завершился безрезультатно. Однако он намекнул, что у Тегерана может быть еще один шанс.

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