Иран ответил на ультиматум Трампа насчет 48 часов

Тегеран ответил на угрозы США уничтожить электростанции Ирана, если в течение двух суток не будет разблокирован Ормузский пролив. Ответные угрозы оказались более обширными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.и Wall Street Journal.
Военные армии Ирана ответили, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса, удар будет нанесен по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США в регионе.
WSJ пишет, что хотя запасы нефти и газа поддерживают экономику региона, миллионы людей на Ближнем Востоке полагаются на опреснительные установки для получения питьевой воды. На Ближнем Востоке сосредоточено более 40% мировых мощностей по опреснению, или около 5000 установок.
Напомним, несколько часов назад президент США Дональд Трамп в своем Truth Social написал, что дает Ирану 48 часов на разблокирование Ормузского пролива, в противном случае Соединенные Штаты уничтожат электростанции Ирана.
Как известно, Иран заблокировал Ормузский пролив в начале войны, что спровоцировало масштабный кризис с нефтью. В США из-за этого также подскочили цены на топливо, и Вашингтон начал прилагать усилия для разблокирования пролива.
Трам даже призвал союзников по НАТО помочь ему в разблокировании Ормузского пролива, но те ему отказали, что вызвало возмущение у президента США.