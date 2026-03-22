Иран ответил на ультиматум Трампа насчет 48 часов

03:50 22.03.2026 Вс
2 мин
Тегеран озвучил США еще худшие угрозы в ответ
aimg Маловичко Юлия
Фото: представитель центрального командования иранской армии Хатам аль-Анбия (из открытых источников)

Тегеран ответил на угрозы США уничтожить электростанции Ирана, если в течение двух суток не будет разблокирован Ормузский пролив. Ответные угрозы оказались более обширными.

Военные армии Ирана ответили, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса, удар будет нанесен по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США в регионе.

WSJ пишет, что хотя запасы нефти и газа поддерживают экономику региона, миллионы людей на Ближнем Востоке полагаются на опреснительные установки для получения питьевой воды. На Ближнем Востоке сосредоточено более 40% мировых мощностей по опреснению, или около 5000 установок.

Ормузский пролив

Напомним, несколько часов назад президент США Дональд Трамп в своем Truth Social написал, что дает Ирану 48 часов на разблокирование Ормузского пролива, в противном случае Соединенные Штаты уничтожат электростанции Ирана.

Как известно, Иран заблокировал Ормузский пролив в начале войны, что спровоцировало масштабный кризис с нефтью. В США из-за этого также подскочили цены на топливо, и Вашингтон начал прилагать усилия для разблокирования пролива.

Трам даже призвал союзников по НАТО помочь ему в разблокировании Ормузского пролива, но те ему отказали, что вызвало возмущение у президента США.

Больше по теме:
ИранДональд Трамп