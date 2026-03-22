Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Іран відповів на ультиматум Трампа щодо 48 годин

03:50 22.03.2026 Нд
2 хв
Тегеран озвучив США ще гірші погрози у відповідь
aimg Маловічко Юлія
Фото: речник центрального командування іранської армії Хатам аль-Анбія (з відкритих джерел)

Тегеран відповів на погрози США знищити електростанції Ірану, якщо протягом двох діб не буде розблокована Ормузька протока. Погрози у відповідь виявились більш обширними.

Військові армії Ірану відповіли, що у разі ураженн їхнього паливно-енергетичного комплексу,удар буде нанесений на енергетичну, інформаційно-технологічну та опріснювальну інфраструктуру США в регіоні.

WSJ пише, що хоча запаси нафти і газу підтримують економіку регіону, мільйони людей на Близькому Сході покладаються на опріснювальні установки для отримання питної води. На Близькому Сході зосереджено понад 40% світових потужностей з опріснення, або близько 5000 установок.

Ормузька протока

Нагадаємо, кілька годин тому президент США Дональд Трамп у своєму Truth Social написав, що дає Ірану 48 годин на розблокування Ормузької протоки, в ішому разі Сполучені Штати знищать електростанції Ірану.

Як відомо, Іран заблокував Ормузьку протоку на початку війни, що спровокувало масштабну кризу з нафтою. У США через це також підскочили ціни на пальне, і Вашингтон почав докладати зусилля для розблокування протоки.

Трам навіть закликав союзників по НАТО допомогти йому в розблокуванні Ормузької протоки, але ті йому відмовили, що викликало обурення в президента США.

