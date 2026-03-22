Іран відповів на ультиматум Трампа щодо 48 годин

Ормузька протока

Нагадаємо, кілька годин тому президент США Дональд Трамп у своєму Truth Social написав, що дає Ірану 48 годин на розблокування Ормузької протоки, в ішому разі Сполучені Штати знищать електростанції Ірану.

Як відомо, Іран заблокував Ормузьку протоку на початку війни, що спровокувало масштабну кризу з нафтою. У США через це також підскочили ціни на пальне, і Вашингтон почав докладати зусилля для розблокування протоки.

Трам навіть закликав союзників по НАТО допомогти йому в розблокуванні Ормузької протоки, але ті йому відмовили, що викликало обурення в президента США.