Иран откроет Ормузский пролив, но есть условие

В своей публикации Арагчи выразил благодарность представителям Пакистана за усилия по прекращению войны.

Он подчеркнул, что в ответ на просьбу премьера Пакистана о прекращении огня, просьбу США о переговорах на основе их 15-пунктного мирного плана, а также заявление Дональда Трампа о согласии взять 10-пунктный план Ирана за основу для переговоров - Тегеран прекратит огонь и откроет пролив.

Но министр добавил, что пролив будет работать с одной оговоркой.

"Если атаки на Иран будут прекращены, наши мощные вооруженные силы прекратят свои оборонительные операции. В течение двух недель будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", - пояснил Аббас Арагчи.