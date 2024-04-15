Иран открестился от планов вступать в конфликт с США на Ближнем Востоке, но есть нюанс

Исламская Республика Иран не намерена вступать в конфликт с США в регионе Ближнего Востока. Однако в случае нападения на своих граждан, Тегеран готов дать достойный ответ.

Об этом заявил посол Ирана в ООН Саид Иравани, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совета Безопасности ООН.

"Мы продемонстрировали нашу преданность миру, проявив сдержанность в отношении привлечения армии США к перехвату иранских беспилотников и ракет, направлявшихся к военным целям на оккупированных палестинских территориях. Это подчеркивает нашу приверженность деэскалации напряженности и избежанию расширения конфликта", - сказал он.

В то же время, Иравани предупредил, что "если США инициируют военные операции против Ирана, его граждан или его безопасности и интересов, Иран воспользуется своим неотъемлемым правом на пропорциональный ответ".

Израиль не отказывается от мести

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обвинил Совет Безопасности ООН в том, что он не отреагировал на угрозы со стороны Ирана, включая его ядерную программу, заявив, что мир "оглушительно молчит". Дипломат отказался исключить израильское возмездие за иранские ракеты и атаку беспилотников.

"Мы окружены иранскими террористическими марионетками. Эта атака пересекла все красные линии, и Израиль оставляет за собой законное право на ответ", - заявил посол.

Большинство стран призвали к сдержанности

Кроме того, на заседании Совбеза ООН была продемонстрирована общая позиция: представители Великобритании, Франции и Швейцарии призвали к сдержанности.

Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь также присоединился к этим призывам. Он еще раз подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня в Секторе Газа и решения о существовании двух государств для Израиля и палестинцев.

Россия кивнула на Израиль

Посол России в ООН Василий Небензя также призвал международное сообщество к деэскалации ситуации. В то же время, он пытался обвинить Израиль в провоцировании нападения, заявив, что война в Газе является "глубоким корнем" кризиса.

"Если бы Великобритания, Франция и США согласились осудить нападение на дипломатический комплекс Ирана 1 апреля, субботнего удара можно было бы избежать", - добавил Небензя, повторяя заявление, сделанное ранее Тегераном.