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Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет, - ЦАХАЛ

Израиль, Воскресенье 14 апреля 2024 08:31
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Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет, - ЦАХАЛ Фото: Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет во время удара 14 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На протяжении ночи Иран выпустил более 300 беспилотников и ракет по Израилю. При этом 99% из них были перехвачены.

Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, авиабаза Неватим была поражена, но ее "возможности не были притуплены". К тому же, как сказал Хагари, ни о каких погибших не сообщалось, но 10-летняя девочка была ранена осколками.

"Иран подтолкнул Ближний Восток к эскалации. Мы сделаем все необходимое", - сказал он.

Запуски беспилотников и ракет, по его словам, также происходили не только из Ирана, но также из Ирака и Йемена.

По его словам, в последние часы "десятки ракет" были запущены и из Ливана на север Израиля, и в ответ ЦАХАЛ нанес удар по ряду военных структур в Ливане.

Удар Ирана по Израилю

Иран запустил по территории Израиля десятки ударных беспилотников и ракет, начиная с вечера 13 апреля. Первоначально сообщалось, что было запущено более двухсот воздушных средств нападения. Отметим, что причиной масштабного удара стало то, что 1 апреля Израиль ударил по иранскому посольству в Сирии. Соответственно, буквально через две недели, Иран устроил ответную атаку. По данным CNN, это беспрецедентный шаг со стороны Тегерана, который может еще больше расширить продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке.

Отметим, что Израиль уже планирует "серьезный ответ" на беспрецедентный запуск беспилотников и ракет с территории Ирана. При этом Израиль пообещал координировать ответ с союзниками. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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